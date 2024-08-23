Fed傳聲筒指出 鮑爾演講將保持彈性

素有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed主席鮑爾23日傑克森洞年會發表演講時，可能會保持政策選項的靈巧。若8月就業數據和7月一樣令人失望，將不排除下個月降息2碼（0.5個百分點）。

蒂米羅斯說，整體而言，Fed未來幾個月面臨兩種走法，一是接下來幾次會議每次都降息1碼，然後根據明年初經濟的表現，調整降息的幅度和速度。另外一條路是若經濟明顯放緩，可能會降息2碼，以便在明年春季之前將利率降至接近3%。目前Fed基準利率區間為5.25%-5.5%。

鮑爾這兩年來致力打擊通膨，如今Fed可望在不拖垮經濟下贏得這場爭戰，但接下來幾個月才是關鍵。蒂米羅斯指出，若鮑爾成功讓經濟軟著陸，降低通膨而不大幅增加失業率，將是足以載入央行史冊的輝煌成就。

另外，Fed 21日公布7月決策會議紀錄顯示，絕大多數官員暗示準備好9月會議降息，一些官員甚至建議7月降息，加上美國勞工部同日下修止於今年3月止的新增就業人數逾80萬人，下修人數為2009年來最多，暗示勞動市場趨緩幅度甚於原先預期，9月降息幾乎已是篤定之事。