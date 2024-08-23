美失業微增估不影響降息 須看8月就業報告

美國最新一周首次及連續申領失業給付人數皆小幅增加，顯示勞動市場仍漸進式地降溫，由於人數變動不大，不會對聯準會（Fed）的降息路徑構成影響。

美國勞工部22日表示，上周（8月17日止）首次申領失業給付人數為23.2萬人，比之前一周增加4,000人，符合預估；若未經季節調整，人數減少到19.1萬人，是4月底來最低。過去四周移動平均數為23.6萬人，已降到一個月來的低點。

前周（8月10日止）連續申領人數為186.3萬人，低於預估的187萬人，但比之前一周增加4,000人，也顯示失業勞工重新找到工作的難度稍稍增加。

失業人數小增，進一步表明勞動市場漸進降溫，而非驟然減弱，市場預期這使Fed仍將於9月會議時開始降息；至於降息幅度是1碼或2碼，還要看9月初公布的8月整體就業報告而定。

另外，勞工部21日公布的最新數據指出，到今年3月為止的一年期間，美國實際的就業成長人數比原先公布的人數大幅下修81.8萬人，平均每月增加17.4萬人，比原先公布的24.2萬人明顯減少，且下修幅度是2009年來最大，顯示勞動市場比各界原先認為的時間更早開始降溫。

這次下修的時機相當敏感，因為消費已出現轉弱信號，引發經濟衰退憂慮。Fed公布的7月會議紀錄顯示，數位決策官員曾談到7月是否適合降息。這項數字是初步的修正數，明年初將公布最終數字。

海軍聯邦信用聯社的企業經濟學家佛瑞克在報告中說，「鑒於有人預測會下修100萬人，這次修正並不讓人震驚，並未挑戰我們認為經濟仍處於擴張期的觀點，但確實表明我們應該預期每月就業成長將更疲軟，而且給聯準會帶來更多降息壓力。」

由於勞工部這次未按計畫，在紐約時間21日上午10時公布此就業數據，但至少有三家銀行已先拿到這個關鍵數據，引發有關公平性的質疑與不滿。瑞穗金融集團和法國巴黎銀行表示，他們是打了公開的電話號碼取得數字。知情人士透露，野村控股的經濟研究團隊也是如此。

就業數據對於試圖判斷通膨和經濟走勢的交易員至關重要，這次延遲發布外加單獨披露，是一系列失誤的最新一例。5月因疏忽而提前發布CPI數據，4月則是勞工部一位經濟學家就主要通膨指標相關數據，詳細回答華爾街大公司的許多問題。