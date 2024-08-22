加拿大鐵路停駛 衝擊美港口運力

由於勞資糾紛未解，加拿大鐵路已接近全面停駛，且波及美國港口，主因原運往加國港口的貨物可能改運到美國，導致美國港口更擁擠，也讓原已緊俏的處理量能更吃緊，從而延誤海運、增加運費成本。法人認為，美國運力更吃緊，有助運價走勢，對長榮、陽明、萬海等貨櫃輪業者基本面有利。

隨著勞資協商無果，加國擁有近80%鐵路網的加拿大國家鐵路公司（CNR）和加拿大太平洋堪薩斯城公司（CPKC），對9,000多名員工關上大門。工會同步對CPKC發出立即生效的罷工通知。

這次加國鐵路停駛將阻斷每日約10億加幣（7.4億美元）的跨境貿易，嚴重影響北美供應鏈。加國勞工部長麥金南（Steven MacKinnon）稍早拒絕商業團體請求介入，以避免鐵路停駛的呼籲，認為談判新協議是工會和鐵路公司雙方的責任。

物流業者C.H. Robinson世界公司將美國客戶的大部分海運貨物，從加拿大港口向南轉至華盛頓州和南加州，零售客戶的急件改採卡車運送。

小麥、化學品和肥料等商品的運輸已開始受到影響。兩家鐵路公司上周分階段關閉鐵路網，確保危險貨物不會被卡在路上，在美國的火車提早在勞資談判截止期限前陸續關閉。

加拿大還有個隱憂是溫哥華港，該港所在地卑詩省有個碼頭工人工會也威脅要罷工，目前正等候分會的投票結果。C.H. Robinson等物流公司擔心，若卑詩省碼頭工人也選擇罷工，美西碼頭的工會可能拒絕為原本該運往加拿大的貨物卸貨。

C.H. Robinson加拿大區副總裁夏南說，「如有罷工，美國西岸港口的工人不可能處理加拿大貨物」，去年溫哥華港發生13天罷工就是這樣，貨櫃積壓了兩周。

海運公司有許多理由猶豫貨物是否改道，包括航程變長、成本增加，以及各國關稅不同。彭博資訊引述陽明發言人報導，對於已裝船貨物，由於鄰國之間的法規限制，目前直接在加拿大港口卸貨仍是最可行的選擇。

加拿大勞資糾紛，剛好碰上美國從休士頓到波士頓各大港口約4.5萬名碼頭工人的合約談判。國際碼頭工人協會（ILA）今夏稍早喊停薪資談判，準備9月30日合約到期時進行罷工。部分貨物因此改道至美西港口，使當地的貨櫃吞吐量接近疫情時水準。