韓利率不動 降息腳步近了 對未來三個月啟動持開放態度

南韓央行22日一如預期維持基準利率不變，但對是否在10或11月政策轉向持開放態度。南非7月通膨率則降至三年來最低，顯示9月降息的可能性升高。

南韓央行將7天期附買回利率維持在3.5%，連續13次按兵不動，是2008年採用此利率為基準利率以來最久的一次。南韓央行有意壓抑市場認為未來可能轉而降息的預期心理，擔心暗示降息可能進一步推升房價，對金融穩定構成風險。

南韓央行8月決策重點

但央行總裁李昌鏞在決策會後記者會說，四名理事會成員對未來三個月降息持開放態度，比上次會議多了兩人。此外，由於當局取消了「在足夠長時間內」保持利率穩定的承諾，顯露出鴿派傾向，意味著央行更接近降息。李昌鏞說：「我們的三個月範圍包括10和11月。」「很難說理事會會朝哪個方向做出判斷。」

韓華投資證券的分析師指出，當重點仍擺在房地產和家庭債務的金融穩定上，沒有必要急著降息。經濟表現良好，出口也在成長。因此，是有可能10月再降息，然後持續到年底。

韓元走弱，也讓南韓央行更有理由按兵不動。今年來，韓元兌美元表現依然疲弱。當局擔心降息可能會進一步助貶韓元，進而拉高生活和生產成本。央行並下修今年經濟成長率預測至2.4%，且預料今年消費者物價年增率為2.5%，低於5月預測的2.6%。

此外，南非7月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升4.6%，增幅從6月的5.1%大幅滑落，也低於經濟學家預期的5.1%。上月核心CPI年升率也降至4.3%，接近目標區間中位數4.5%。

這些最新通膨數據顯示，南非的實質利率正處於18年來最高，意味著央行9月降息的可能性升高，且接下來一連串繼續降息的機率也提高。

由於南非央行去年7月來已維持基準利率在8.25%，這也意味著南非基準利率與通膨率的差距7月為3.65個百分點，為2006年5月來最大。市場因而更加預期，央行將在9月19日的決策會議降息1碼。

高盛經濟學家更預測，央行接下來三次決策會議都將降息1碼，之後會每季降息1碼，讓這波寬鬆周期的終點利率降至6.5%。