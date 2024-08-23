奧運效應 歐元區PMI勁揚

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區8月經濟意外強勁，隨巴黎奧運帶旺民間商業活動而為之一振，但經濟學家指出，奧運助益恐怕只是短期效應，德國的景氣仍連續第二個月萎縮，而製造業與服務業表現仍有分歧，製造業的困難遲早會開始壓迫服務業。

標普全球22日公布，歐元區8月綜合PMI從50.2躍上51.2，比彭博訪調經濟學家最樂觀的預測還強。指數高於50表示景氣擴張。

歐元區8月服務業PMI從51.9衝上53.3，是4月來最高，優於經濟學家預期的維持不變；但製造業PMI掉到八個月低點，從7月的45.8降至45.6，顯示製造業景氣加速沉淪。

經濟學家指出，巴黎奧運使法國本月服務業景氣大振，推升歐元區整體經濟成長，但奧運助益只是短暫效應，區內最大經濟體德國的景氣仍連續第二個月萎縮，且萎縮幅度大於預期。

漢堡商銀首席經濟學家德拉魯比亞說：「隨著奧運對法國短暫助力消退，且跡象顯示歐元區各地服務業信心減弱，製造業遭遇的困難遲早會開始壓迫服務業。」

凱投宏觀經濟學家帕爾瑪斯也指出，歐元區8月PMI勁揚，主因是巴黎奧運的助力，整份調查仍指向第3季歐元區經濟將減緩；隨物價壓力升高，歐洲央行（ECB）仍會審慎評估是否進一步降息。歐元區企業8月加速調漲價格，使產出價格綜合指數從52.1升上52.9。

歐元區7月通膨意外攀升、勞動市場仍強韌，加上經濟景氣穩定，可能降低ECB年底前再降息兩次的預期。不過同樣於22日公布的數據顯示，歐元區第2季協議工資增幅放緩，從第1季的4.74%放緩至3.55%，強化歐洲央行9月再次降息的理由，並緩解決策高層對勞動力成本高漲將加重通膨上升壓力的擔憂。

至於在歐元區以外的英國，經濟也加速擴張，物價壓力則趨緩至逾三年來最低，顯示成長走穩。標普全球英國8月綜合PMI從前月的52.8升抵53.4，是4月來最高，也優於路透訪調經濟學家平均預測的52.9。