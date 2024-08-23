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加州挺新聞業 向科技業引資

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

加州開美國之先河，21日宣布與Google等科技業者達成協議，未來五年將共同支付約2.5億美元，支持總部位於加州的新聞機構，並且創建一項人工智慧（AI）研究計畫，為全美首見由州政府介入，以科技業的資源支持新聞業。

協助促成這項協議的加州議會民主黨議員薇克絲表示，加州和科技業者明年將啟動這項倡議，先注資1億美元，多數資金將提供給新聞機構，「這項協議代表確保新聞是存續、並支持全加州地方新聞業的重大突破，運用科技業的龐大資源，又不對加州民眾增稅」。

根據協議，加州和Google承諾出資設立一檔新聞業基金，由柏克萊加州大學的新聞學院管理，部分資金也會流往由非營利組織管理的「全國AI加速器」計畫，其他新聞機構也能加入這項協議。這項協議仍待加州議會批准。

此協議也實質終結科技巨擘和加州議員一年來的爭端。薇克絲已提案，要求Google、臉書及微軟須為連結媒體業者的內容，提供特定比率的廣告營收給媒體，遭遇科技業者的強烈反彈。

代表700家新聞機構的加州新聞出版協會、Google母公司字母（Alphabet）及OpenAI都支持這項協議，但記者抨擊該協議可能傷害加州新聞機構，認為反而是矽谷的勝利。

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