微軟調體質 凸顯AI貢獻

微軟21日宣布調整旗下部門的業績歸屬，部分搜尋和新聞廣告的營收，將轉移到Azure雲端運算部門底下，以便讓投資人在財報上更能清楚人工智慧（AI）對公司業績的貢獻。

微軟與Google等大型科技公司正面臨投資人壓力，要他們證明在AI基礎建設投入的數十億美元巨資能獲得回報。

微軟是少數在財報裡明列AI貢獻的大公司之一。

截至目前還隸屬於「更多個人運算部門」的搜尋和新聞廣告類營收，會移到Azure和其他雲端服務，而Power BI資料分析工具和企業行動與安全產品群，則從Azure和其他雲端服務的年成長指標中移除。

微軟表示，新的Azure數字「現在更貼近消費業務」。

Nuance提供的AI和語音技術服務的營收，現在歸到「生產力與業務流程」部門 ，而不是以Azure為主的智慧雲端部門；「生產力與業務流程部門」也將獲得Windows商用產品和雲端服務，這以前是「更多個人運算」部門的一部分。