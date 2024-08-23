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派樂騰上季營收重返成長

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國居家健身器材業者派樂騰上季營收睽違九季恢復正成長，虧損也大幅下滑。 （彭博資訊）
美國居家健身器材業者派樂騰上季營收睽違九季恢復正成長，虧損也大幅下滑。 （彭博資訊）

美國居家健身器材業者派樂騰（Peloton）上季營收睽違九季恢復正成長，虧損也大幅下滑，顯示其重建計畫開始奏效，但本季展望卻不如市場預期，暗示未來可能還有一段艱辛的路要走。

派樂騰22日表示，在截至6月30日止的年度第4季，營收年增約0.2%至6.436億美元，高於市場預期的6.31億美元；每股虧損8美分，遠低於市場預期的17美分。雖然上季營收增幅不大，但因時節進入夏季，民眾出遊和旅行頻率變高，而非在家健身，以往此時營收多半呈現下滑。

這是派樂騰自前執行長麥卡錫5月下台來的第一份財報，當時該公司也宣布一份大型重建計畫，包括裁撤全球15%人力，以及在會計年度2025年底前達到每年節省成本2億美元的目標。如今這些努力正開始產生結果。

不過，該公司的本季展望卻暗示，復甦之路將沒那麼好走。派樂騰預期，截至9月為止的本季營收將介在5.6億至5.8億美元，區間中點比去年同期下滑4%，也遠低於分析師預期的6.025億美元；硬體訂戶預期減少3%，付費應用軟體（App）用戶則料銳減26%。

派樂騰表示，這份展望因為受到其持續增加訂戶能力的不確定性影響而放緩，廣泛經濟情勢也是潛在逆風。

另一方面，同樣在疫情期間大放異彩的視訊會議軟體公司Zoom，上季財報和本季展望都優於市場預期，顯示其產品陣容擴大，已成功從企業客戶身上獲得更多利潤。

該公司美股21日盤後表示，截至7月底止的上季營收年增2.1%至11.6億美元，高於分析師平均預期的11.5億美元，經調整後每股盈餘1.39美元，高於預期的1.22美元。截至10月止的本季營收介在11.6億至11.7億美元，每股盈餘約1.3美元，都高於市場預期。

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