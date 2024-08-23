Fed會議紀錄 傾向9月降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿一日公布的七月決策會議紀錄顯示，「絕大多數」官員暗示準備好九月會議降息，一些官員甚至建議七月便能降息，加上美國勞工部同日下修截至今年三月的新增就業人數逾八十萬人，下修人數為二○○九年來最多，暗示勞動市場趨緩幅度甚於原先預期，九月降息幾乎已是篤定之事，問題只在降息幅度。

素有聯準會傳聲筒稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，聯準會未來幾個月面臨兩種走法，一是接下來幾次會議每次都降息一碼，然後根據明年初經濟的表現，調整降息的幅度和速度。另外一條路是若經濟明顯放緩，可能會降息兩碼，以便在明年春季之前將利率降至接近百分之三。目前聯準會基準利率區間為百分之五點二五至五點五。

會議紀錄顯示，在十九位聯準會官員中，絕大多數成員同意，若通膨數據繼續符合預期，在九月十七、十八日舉行的「下一次會議上，寬鬆政策應屬合適的」，主因為勞動市場比預期疲弱及通膨數據減緩，多數與會者評論指出，就業目標的風險已升高，許多與會者指出通膨目標的風險已降低。

也有幾位聯準會官員認為，基於經濟數據已顯示通膨率下滑與失業率上升，七月有合理理由降息一碼，暗示原本支持七月就降息，但最後官員希望就業與通膨目標的風險平衡改善，因而決定先等待更多數據出爐再決定，一致決議維持基準利率區間不變。

七月會議紀錄也顯示，「一些與會者指出，就業市場環境進一步逐漸鬆弛、可能會演變成更嚴重惡化的風險」，凸顯出聯準會決策官員已開始轉向就業市場方面的風險管理。哈里斯金融集團執行合夥人考克斯表示，「聯準會會議紀錄消除了對九月降息的所有疑慮」。

此外，美國勞工部廿一日初步下修從去年四月到今年三月的新增非農就業人數八十一點八萬人，遠超過經濟學家預估的五十萬人，下修人數為二○○九年來最多，相當於每月新增就業人數調降約六點八萬人，降至十七點三五萬人。

華爾街日報分析，官員九月更可能討論降息幅度，而非降息與否。芝加哥商品交易所FedWatch的數據顯示，市場認為降息一碼的機率為百分之六十九點五，降兩碼的機率為百分之卅點五。