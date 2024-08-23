福特砍電動休旅車生產計畫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
福特Model e部門獲利
福特Model e部門獲利

福特汽車再度調整其電動車策略，取消製造三排座電動休旅車的計畫，可能因此減記19億美元資產，成為美國車廠因應昂貴電動車需求減弱的最新案例。

這家總部位於密西根的車廠21日表示，這款預想中的三排座電動休旅車，無法在上市的一年內獲利，受累於市場競爭激烈，以及主流客戶不願為電動車支付更高價格。

福特也將進一步延後推出下世代的電動皮卡，並把電動車占年度資本支出的比率從原先的約40%降至30%。該公司也將整頓電池採購策略，以加強與低成本中國大陸同業的競爭。

這些舉動顯示福特執行長法利再逢挫敗，他在近四年前接掌福特後，一開始曾加速推動朝電動車轉型。福特為推升產量，在銷售成長放緩時累積大量成本，導致該公司預期今年電動車部門Model e的虧損上看55億美元。

法利如今預估，福特可以推出與燃油車價格相當的電動車，包括一款預計在2027年上市的電動皮卡，而這些車型得以在上市的一年內獲利。他說：「這對我們來說是重大轉變，我們不會在沒做大量功課、並說服自己這是正確決定的情況下，推動這麼大的轉變。」「我信心滿滿。」

福特股價22日早盤上漲1%，今年來下跌12%。

為因應電動車需求減弱，福特已提高油電混合車這類消費者反應較好產品的產量，法利特別看好增程型電動車，也就是以小排量引擎為電池充電這類在中國大陸熱賣的車款。

福特目前考慮把增程式電動車技術應用在下一代的三排座休旅車上，並試圖在產品陣容中提供各種動力選項，不過最終福特認定無法以大型電動休旅車賺錢。由於計畫生變，福特可能因減記製造資產，認列約4億美元的特定非現金支出，以及15億美元的額外支出。

福特預計明年在密西根啟動生產低成本的磷酸鐵鋰（LFP）電池，該公司預期，這是美國第一座LFP電池芯工廠，可獲得通膨削減法多達7,500美元的稅務抵減優惠。福特在去年底把該廠的預估產能接近砍半。

法利表示，以密西根產LFP電池驅動的中型皮卡，購買與持有成本將比傳統燃油車與油電車型低廉。他並未說明福特的電動車部門何時能轉盈，解答可能在明年上半年出爐，屆時福特計劃更新電氣化策略的展望。

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