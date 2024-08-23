亞馬遜投資大馬62億美元

亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS宣布，到2038年前將在該國投資292億馬元（62億美元），並已在馬來西亞推出新的AWS基礎設施區域（Region），作為其長期投資計畫的一環。

據彭博資訊和大馬媒體The Edge報導，AWS在21日聲明中表示，大馬AWS區域是由該公司資料中心為基礎，目標在回應當地不斷成長的雲端服務需求，使開發商、新創公司、創業家和本地企業有更多選擇，利用當地AWS資料中心執行應用程式，並服務終端使用者。

AWS說，該區域的建設和營運，估計將為大馬經濟注入121億美元，並在2038年前，每年在外部企業創造逾3,500個全職或相當數量的工作機會。而其中的營建和工程等工作，將是AWS供應鏈的一部份。

馬來西亞投資部長東姑賽夫魯表示，「大馬的AWS區域是個里程碑，表示我們朝2030年新工業大藍圖（NIMP）的願景，邁進一大步」。

隨著大馬的AWS區域推出，AWS目前在全球34個地理區域內有108個可用區域（Availability Zone），先前也預計在墨西哥、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、台灣、泰國和AWS歐洲主權雲端增加18個可用區域和六個AWS區域。

由於馬來西亞逐漸浮出檯面，成為亞洲地區人工智慧（AI）和資料中心相關服務的明日之星，美國科技大廠相繼加速在該國投資。AWS去年宣布在大馬的計畫後，Google母公司字母（Alphabet）今年5月也承諾在該國進行20億美元的投資。