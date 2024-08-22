無福消受！這位石油大亨以260億美元賣掉公司 但交易還沒完成就過世

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經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
石油鉅子史蒂芬斯已於上周因癌症離世。彭博資訊
石油鉅子史蒂芬斯已於上周因癌症離世。彭博資訊

石油鉅子史蒂芬斯（Autry Stephens）在2月談成一樁交易，原可助其成為美國最富有的石油產業人士，並躋身全球前百大富豪，不過他在交易完成前已過世。

史蒂芬斯創辦並經營Endeavor Energy，他今年春季同意以260億美元，把這家德州石油生產商售予Diamondback Energy。他當時向華爾街日報表示，由於被診斷出罹患癌症，引發他變現的念頭。史蒂芬斯已於上周辭世，享壽86歲。

根據彭博億萬富豪指數，這項預料在第4季完成的交易案，使史蒂芬斯的身價自元月以來，從60億美元勁增至234億美元，成為全球第85大富豪，身家暴漲175億美元。在彭博排行榜上，只有14人今年賺的錢比史蒂芬斯多，且這些人的排名都在第18名之前。史蒂芬斯的身家增速，甚至快過馬斯克（增加151億美元）、微軟前執行長鮑爾默（增加163億美元）、亞洲首富安巴尼（增加164美元）。

在史蒂芬斯離世後，其直系家屬成為Endeavor唯一的持有人，會代替他取得80億美元現金，以及1.1173億股的Diamondback股票。這些股權的價值，在交易曝光後，已從170億美元左右增加到220億美元。

史蒂芬斯可能由於健康情況不佳，以及缺乏接掌企業的人選，因此決定將自家公司出售，以保障家人的未來。他的生活方式相當簡單，在花生與西瓜農場長大、開輛破舊的豐田Land Cruiser，也不搭乘私人飛機，而是選擇乘坐西南航空的班機。

Energy 華爾街日報 馬斯克

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