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美股早盤平盤振盪 投資人靜待Fed主席鮑爾周五演講

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股早盤在平盤附近振盪，投資人關注Fed主席鮑爾23日的傑克森洞演說。 美聯社
美股早盤在平盤附近振盪，投資人關注Fed主席鮑爾23日的傑克森洞演說。 美聯社

美股22日早盤平盤振盪，最新失業數據顯示美國勞動市場只是漸進式放緩，而非快速降溫，美國聯準會（Fed）降息路線料不受影響，但投資人仍等待Fed主席鮑爾23日的傑克森洞演說。

道瓊工業指數22日早盤一度上漲逾130點，或0.3%，但之後又轉跌約100點，或0.2%，標普500指數和那斯達克指數也由漲轉為分別下跌各約0.1%，費城半導體指數下跌0.4%，台積電ADR下跌0.3%。

美國勞工部22日表示，上周初領失業救濟金人數微增4,000人至23.2萬人，顯示美國勞動市場呈現漸進式放緩；四周移動平均線下滑至一個月來最低。

摩根士丹利E*Trade主管Chris Larkin表示，最新的請領失業救濟金數據顯示，勞動市場雖然正在放緩，但充滿韌性，應能有助Fed維持9月的降息路線。

在企業消息方面，居家健身器材大廠派樂騰（Peloton）早盤大漲21%，因財報優於市場預期，顯示該公司的改革努力開始出現成效。軟體公司Snowflake股價則大跌12%，因該公司的營收展望讓投資人大感失望。

失業 指數 美國

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