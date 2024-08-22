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歐中電動車貿易戰 義部長堅稱：不會當中國大陸的「特洛伊木馬」

中央社／ 羅馬22日專電
義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）。圖／歐新社
義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）。圖／歐新社

歐盟提出對中國電動車加徵高額關稅最終草案，北京強烈反彈，引發歐中新一波貿易戰，歐盟27成員國態度引發關注。義大利一位主責官員今天明確表態，義大利絕不會成為中國進軍歐洲市場的「特洛伊木馬」。

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）今天接受義大利網媒ilsussidiario.net專訪表示，義大利與中國簽署的汽車製造合作協議，內容有明確規範，使用零件必須在義大利或歐洲生產，旨在強化義大利生產鏈和就業市場，「那些以為可以把產品運到歐陸組裝，藉此規避歐盟關稅壁壘的作法，我們強烈反對。」

歐盟執委會20日針對中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿，建議歐盟27國同意加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年，並對特斯拉從中國出口至歐盟電動車加徵9%關稅。

歐盟此舉引發中國強烈反彈，中國商務部21日宣布，對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，被視為中方對歐盟的報復性措施。

依程序，受到歐盟加徵關稅影響的關係人可在10日內表達意見，接著歐盟執委會將作出正式決定、交給歐盟27國投票。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月訪問中國之後，義中簽署包括電動車領域的多項合作備忘錄，加上義大利擬招攬中國東風汽車集團前往設廠，引發不少輿論質疑，義大恐將在電動車加徵關稅議題上向中國讓步。

被問到義大利會不會成為中國進軍歐洲市場的「特洛伊木馬」，義大利企業暨製造部長烏索在專訪中堅決否認，「不，絕對不會，而且恰恰相反」。

特洛伊木馬相傳是特洛伊戰爭裡，斯巴達王國與希臘聯軍用來攻破特洛伊城的巨大木馬，當時聯軍將木馬當作禮物送給特洛伊城，內部卻暗藏伏兵在夜間出動屠城。

義大利近期另一引發爭議話題是，義大利能源公司Renexia與中國明陽智慧能源簽署協議，讓明陽到義大利設廠製造風力發電機。媒體詢問，在中美貿易戰加劇下，此舉是否會使義大利陷入風險。

烏索對此否認，他強調義大利走在推動產經合作的正軌，義大利與中國簽署備忘錄，是要強化企業的科技合作夥伴關係，領域除包括風電、光電，還有4個有關汽車製造的備忘錄。

對於義大利與中國是否在敏感的「人工智慧」議題合作，烏索澄清，這純粹是謠言，義大利和中國政府簽署的文件中從未提及人工智慧，「與外界傳言相反，義中簽署文件所有涉及敏感的部分，義大利都要求要在自己國家製造，並根據歐洲和義大利規範保證最大安全性。」

梅洛尼 歐盟 義大利

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