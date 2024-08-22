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星馬力圖打造「東南亞版深圳」 彼此信任度成最大考驗

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新加坡與馬來西亞試圖在柔佛打造像深圳一樣的跨境經濟特區，嘉惠彼此。圖／路透
新加坡與馬來西亞試圖在柔佛打造像深圳一樣的跨境經濟特區，嘉惠彼此。圖／路透

新加坡馬來西亞試圖複製深圳的成功方程式，把兩國繁忙的邊境區域，打造成貿易與交通的超級樞紐，增進彼此的經貿關係，進而吸引數十億美元資金流入，並為兩國創造就業機會。

彭博資訊報導，星馬兩國談判代表正努力敲定一項協議，研擬在今年底前將大馬南部柔佛州的部分地區，劃定為跨境經濟特區，料將嘉惠輝達、萬國數據控股等已投資資料中心的科技業者，並在該協議下擴大投資規模。

該跨境經濟特區被譽為東南亞的深圳，試圖複製中國大陸把一個香港北方小鎮打造成高科技重鎮的成功模式。深圳目前已是比亞迪、華為、騰訊的根據地，經濟規模已然超越香港。

星馬若成功達成協議，將釋出獎勵方案，吸引數十億美元的外資流入，並為兩國創造就業機會。柔佛州官員說，跨境經濟特區可望為當地帶來多達10萬個工作，並在2030年每年增加約260億美元的產值。華僑銀行首席經濟學家賽琳娜．林表示，新加坡也有望藉此克服在土地、人力、能源等資源的侷限。

新加坡的土地取得不易，直接帶動大馬柔佛州最近的資料中心榮景。根據DC Byte，隨著對人工智慧（AI）雲端運算的需求飆升，柔佛已成為東南亞成長最快的資料中心市場，自2022年來，已吸引了來自微軟、字節跳動和新加坡電信等總計逾百億美元的50多筆投資。

不過，以往的區域合作計畫，包括造價逾200億美元的高鐵計畫，都因為成本等障礙而停擺。馬來西亞前國際貿易及工業部副部長、Global Counsel資深顧問王建民說，信任仍是一大問題。他說，大馬官員認為，新加坡希望拿走跨境貿易特區的多數好處，星國則認為，大馬無法兌現執行方面的承諾。

外資 新加坡 馬來西亞

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