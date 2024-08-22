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美股看旺經濟但美債看衰 投資人等Fed主席鮑爾裁判

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美股看旺經濟但美債看衰 投資人等Fed主席鮑爾裁判

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股投資人顯然已把本月初的一場衰退虛驚拋在腦後，標普500指數21日收在5,620點，距離7月中旬創下的收盤歷史新高紀錄只差不到1%，與債市交易員擔心經濟減緩將迫使聯準會（Fed）大幅降息的看法，形成鮮明對比。圖／路透
美股投資人顯然已把本月初的一場衰退虛驚拋在腦後，標普500指數21日收在5,620點，距離7月中旬創下的收盤歷史新高紀錄只差不到1%，與債市交易員擔心經濟減緩將迫使聯準會（Fed）大幅降息的看法，形成鮮明對比。圖／路透

美股投資人顯然已把本月初的一場衰退虛驚拋在腦後，標普500指數21日收在5,620點，距離7月中旬創下的收盤歷史新高紀錄只差不到1%。同時，債市、黃金、美元和大宗商品行情則反映對經濟展望截然不同的看法。

在美股普遍上漲的同時，美國公債價格和金價同步攀漲，但對經濟敏感的大宗商品如原油和黃銅則下挫。追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）也向下沉淪，令人揣測國際投資人也許對美國、乃至全球經濟前景信心動搖。

宏利投資管理公司多元資產基金經理人圖夫特指出，大宗商品價格走勢易受經濟景氣牽動，最近行情回跌主要反映中國大陸與歐洲經濟成長溫吞，而不是美國的關係。

股市喜迎榮景vs.債市憂衰退將至

若從美國股市角度來看，經濟展望顯得一片大好；其他市場則反映出投資人對經濟的憂慮加深。哪一種觀點比較可信？

也許兩者都不可盡信。投資策略師和基金經理人表示，股市交易員可能樂觀過度，債市交易員又顯得悲觀過頭了。

MarketWatch報導，避險基金橋水公司前主管、現任Unlimited執行長兼投資長的艾略特發表研究報告，對美股與美債傳達的訊息南轅北轍這麼解讀：「債市似乎預言將有一場經濟災難，而股市似正期待逾百年來最偉大的科技業榮景。」

美國10年期公債殖利率21日一度摔落3.778%，是一年來新低水準；22日最新報價竄升至3.84%上下，仍徘徊在2024年最低水準附近。債券價格走向與殖利率相反。

哪一種資產類別，美股或美債，目前價格與現實脫節得更厲害？基金經理人的看法不一。

IDX顧問公司投資長麥米蘭說，美股從月初賣壓沖落的低谷強彈，如今價位已臻「飽和」，似乎反映股市對經濟「軟著陸」樂觀過度。

另一方面，艾略特認為，債券交易員押注Fed將使勁降利率，未免高估了降息的急迫性。

聯邦資金期貨市場價格顯示，交易員如今又像年初時那般，押注聯準會（Fed）今年將降息四次，那意味聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在年底前三場會議中，至少有一次必須降息2碼（0.5個百分點）。

分析師指出，年底前Fed若累計降息整整1個百分點，只有一種可能：美國經濟陷入大麻煩。

然而，儘管本月初公布的7月非農就業報告比預期弱且失業率意外攀升，觸動美股一陣劇烈賣壓，但之後出爐的一連串數據已減輕衰退疑慮。

市場緊盯Fed主席鮑爾演說找方向

話雖如此，經濟數據未必可靠，日後修正是常有的事。美國勞工部21日就把過去一年來新增就業人數大幅下修81.8萬人，顯示勞動市場景氣比預期弱。此外，Fed上月會議紀錄顯示，幾位決策官員認為，通膨率下滑且失業率攀升，7月就有理由降息。美債殖利率21日應聲滑落。

德意志銀行策略師艾倫說：「回應就業數據下修和Fed會議紀錄，市場最明顯的反應，就是投資人提高對Fed降息的預期。例如，期貨價格如今反映交易員認為年底前可望降息103個基點。別忘了今年只剩三場例會，所以那暗示至少有一次會降息2碼。」

債市交易員或許覺察這種期待不切實際，美國10年期公債殖利率22日盤中彈升至3.84%區間。

現在市場屏息觀望Fed主席鮑爾周五（23日）在傑克森洞央行年會的演說，從中找尋指引。

經濟學家預期，屆時鮑爾可望重申Fed政策仍然「以數據為憑」，頂多釋出Fed將在9月17日至18日會議啟動降息的訊號。

換言之，投資人仍得關注未來數月出爐的經濟數據，包括9月6日公布的8月就業報告、9月11日揭曉的8月消費者物價指數（CPI）、9月17日的8月零售銷售與工業生產數據，以及期間每周公布的初領失業救濟金數據。

CPI Fed 美國 聯準會 鮑爾

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