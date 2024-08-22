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美經濟數據與Fed會議紀要提振有限 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港22日綜合外電報導
美國就業數據低於市場預期和聯準會（Fed）7月會議紀要顯示部分官員對降息持開放態度，但亞股今天收盤走勢不一。圖為亞股示意圖。圖／美聯社
美國就業數據低於市場預期和聯準會（Fed）7月會議紀要顯示部分官員對降息持開放態度，但亞股今天收盤走勢不一。圖為亞股示意圖。圖／美聯社

美國就業數據低於市場預期和聯準會Fed）7月會議紀要顯示部分官員對降息持開放態度，激勵美股重拾漲勢，但這個氛圍對亞洲市場提振效果不大，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，美國最新公布的就業數據強化外界樂觀看法，即聯準會將開始鬆綁長期以來的貨幣緊縮行動；有分析師認為，目前的討論主要聚焦於降息幅度有多大和接下來還會有多少次降息。

在聯準會會議紀要公布數日後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預計出席於懷俄明州舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，並發表市場期盼已久的演說；外界希望他在談話中暗示降息一次。

美國勞工部發布的數據顯示，截至今年3月底的過去一年，美國企業招聘員工數比初估值下修每月約6萬8000人。

這個數據充分說明美國勞動市場已放緩，與此同時通膨持續下滑，這些足以使聯準會決策官員開始考慮調降借款成本。

聯準會7月利率政策會議紀要顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）多數成員認為，他們決議在9月降息是「適當」之舉。有些成員認為，「在本次會議提供將目標區間下調25個基點的合理理由，或者他們原可支持這樣的決策」。

觀察家認為，聯準會會議紀要暗示降息幾乎已成定局，現在討論的是降息25個基點（1碼）或者50個基點。

儘管美股3大指數昨天收高，標準普爾500指數甚至距離上次締造的創紀錄高點僅咫尺之遙，但這個樂觀氛圍對亞洲市場提振效果不大，亞股今天走勢不一。

東京、香港、首爾、曼谷及馬尼拉股市收高；上海、威靈頓、雅加達、新加坡及台北股市則收低。

Fed 亞股 美國 美股 聯準會

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