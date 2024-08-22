策略師：日圓兌美元匯價還會再高 利差交易持續

匯市策略師說，日圓兌美元匯價未來幾個月應該會繼續走高，日圓的利差交易仍有許多空間。數據顯示，選擇權市場看空未來一周和一個月美元的程度，達到2020年3月新冠疫情初爆發以來最高。

投資銀行BNY資深策略師Geoffrey Yu周三（21日）表示，美元兌主要貨幣今年底以前預料將持續趨弱。

美元周三連續四個交易日走貶，盤中日圓兌美元最高升值至144.46日圓兌1美元，是兩周以來最高。

Geoffrey Yu表示，美元還會走貶到什麼程度要看兌換哪一種貨幣，如果是兌日圓，「至少今年底以前，我們輕鬆會看到130字頭」。

他說，他認為歐元兌美元今年底前可升至1歐元兌1.05美元。美元兌人民幣匯率則是會再更高，因為中國人民銀行（中國大陸央行）需要寬鬆貨幣政策。

不少策略師到目前還警告投資人，利差交易平倉或許離結束還很遠。Geoffrey Yu也認同，「我們的資料仍然看到很明顯的做空日圓部位，特別是跨境。日圓的現金需求、流動性需求在8月初幾周時陡增，現在已某種程度平穩下來。」

Geoffrey Yu認為， 一旦美國聯準會的利率路徑被反映到匯率上，接下來有日本政府內閣改組，或許還會再觸發一些日圓利差交易平倉，但波動程度已不會像兩周前那麼劇烈。