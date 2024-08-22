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碳化矽龍頭Wolfspeed看好電動車、AI提振營收 盤後大漲6%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Wolfspeed的碳化矽晶圓。圖／路透
Wolfspeed的碳化矽晶圓。圖／路透

碳化矽（SiC）龍頭廠Wolfspeed公布的上季營收低於分析師預估，不過，預期本季電動車業務營收提高兩倍，整體業務將獲得AI資料中心和太陽能投資的提振，消息激勵股價在21日盤後大漲近6%。

Wolfspeed執行長羅威（Gregg Lowe）在分析師會議上表示，儘管車用半導體市場下滑，但該公司的電動車業務營收已經連續三季成長，原因是在過去五至七年所積累的一些電動車車用晶片設計現在才開始提高生產。

羅威還說，其他重要的高電壓產業與能源市場，像是AI與太陽能，將繼續轉向碳化矽，提升公司的整體營收，「我們僅僅觸及了碳化矽可能用途的表面」。

Wolfspeed股價在21日盤後交易大漲近6%至每股14.31美元，當日收盤時股價為13.51美元，今年來累計下跌69%，是費城半導體指數中表現最差的一檔股票。

回顧截至6月30日止的一季，Wolfspeed虧損1.749億美元，相當每股虧損1.39美元；相較下，去年同季每股虧損91美分。

經季節因素調整後，Wolfspeed每股虧損89美分，高於FactSet訪調分析師預期的每股虧損85美分。

上季營收下滑至2.007億美元，低於分析師共識預期的2.014億美元，以及去年同期的2.027億美元。

羅威表示，公司正努力削減營運成本，目標在2025年度減少資本支出2億美元。

展望本季， Wolfspeed預期每股虧損1.79美元至1.54美元，營收預估1.85億至2.15億美元。 FactSet訪調的分析師預期是每股虧損1.17美元，營收2.1億美元。

半導體 車用晶片

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