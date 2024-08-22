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加國鐵路關閉...影響波及美港口 進出口商「剉咧等」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大的國家鐵路公司和加拿大太平洋堪薩斯城公司（圖）因與工會談判合約未能達成協議，已經停駛。圖／美聯社
加拿大的國家鐵路公司和加拿大太平洋堪薩斯城公司（圖）因與工會談判合約未能達成協議，已經停駛。圖／美聯社

加拿大鐵路因為勞資糾紛，接近全面停駛。此事波及美國港口，恐將延誤海運、增加運費成本，並給美國最繁忙港口增加壓力，這些港口已經在處理激增的貨物。

此事起因是加國兩大鐵路公司，占鐵路網近80%的加拿大國家鐵路公司（CNR）和加拿大太平洋堪薩斯城公司（CPKC），因與工會談判無果，對9,000多名員工關上大門。工會同步對CPKC發出立即生效的罷工通知。

加國勞工部長Steven MacKinnon稍早拒絕了商業團體請求介入以避免鐵路停駛的呼籲。他說談判新協議是工會和鐵路公司雙方的責任。

此次停駛將阻斷每日約10億加元（7.4億美元）的跨境貿易，嚴重影響北美供應鏈。

物流業者C.H. Robinson Worldwide將美國客戶的大部分海運貨物，從加拿大港口向南轉至華盛頓州和南加州，零售客戶的急件改採卡車運送。

小麥、化學品和肥料等的運輸已開始受到影響。兩家鐵路公司上周分階段關閉鐵路網，確保危險貨物不會被卡在路上，它們在美國的火車提早在勞資談判截止期限前陸續關閉。

加拿大還有個隱憂是溫哥華港，它的所在地卑詩省有個碼頭工人工會也威脅要罷工，目前正等候分會的投票結果。C.H. Robinson在內的物流公司擔心，如果卑詩省碼頭工人也選擇罷工，美西碼頭的工會可能拒絕為原本該運往加拿大的貨物卸貨。

C.H. Robinson加拿大區副總裁Scott Shannon說，「如有罷工，美國西岸港口的工人不可能處理加拿大貨物」，去年溫哥華港發生13天罷工就是這樣，貨櫃積壓了兩周。

海運公司有許多理由猶豫貨物是否要改道，包括航程變長、成本增加，以及各國有不同的關稅。彭博資訊引述陽明海運發言人報導，對於已裝船貨物，由於鄰國之間的法規限制，目前直接在加拿大港口卸貨仍是最可行的選擇。

加拿大勞資糾紛剛好碰上了美國從休士頓到波士頓各大港口約45,000名碼頭工人的合約談判。國際碼頭工人協會（ILA）今夏稍早叫停了工資談判，準備9月30日合約到期時進行罷工。部分貨物因此改道至美西港口，使那裡的貨櫃吞吐量接近疫情時水準。

加拿大 罷工 美國 貨櫃

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