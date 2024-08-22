快訊

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

科技大廠大型資料中心選址新趨勢：偏遠舊電廠也很合適

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟計劃在英格蘭北部里茲附近的兩個舊電廠開設資料中心。路透
微軟計劃在英格蘭北部里茲附近的兩個舊電廠開設資料中心。路透

英國金融時報報導，因應人工智慧（AI）需求激增，大型科技公司和供應商投入建設數十億美元建設資料中心，但要找到電力充足的合適地點並不容易，如今，舊電廠和工業用地也列為積極評估的選項。

房地產顧問業者戴德梁行歐洲、中東及非洲資料中心顧問組土地交易負責人Adam Cookson指出，很多資料中心可用的土地和用電方面「受到嚴重限制」，因此退而求其次，對設在基礎設施和舊電廠等較冷門且複雜的地點也感興趣。

Cookson告訴金融時報，會考慮發電廠的多為超大型資料中心（hyperscale），也就是像微軟、亞馬遜和Google這種大型雲端運算供應商。

美國部分地區和歐洲，燃煤發電廠正逐步退役，這些廠址正具備資料中心所需的條件。工業用地通常需要極大電力，並配有輸電基礎設施，且靠近水源。

微軟便計劃在英格蘭北部里茲附近的兩個舊電廠開設資料中心；亞馬遜也計劃在美國維吉尼亞州一處舊電廠成立資料中心園區。

金融時報引述分析師指出，AI作業條件不同，正好提供一個機會，讓資料中心可以設置在遠離中心的地區，也遠離主要的運算中心。對於訓練AI模型來說，遠距傳送資料和收到回應所導致時間上的延遲並不沒有那麼重要。

會考 美國

延伸閱讀

電力供給+綠能趨勢 重電、線纜股進入快速成長期

微軟調整業績歸屬部門 釐清AI效益 並同步更新各部門展望

只要呼吸不要錢！桃觀音人支持SRF撤銷 卻擔心這個

桃園以北大型數據中心不供電是政治考量？ 蔣萬安說話了

相關新聞

「得不到同等回報」德媒質疑高額補貼歐積電 蕭茲：德國需要半導體

台積電德勒斯登晶圓廠動土典禮獲高度關注，部分德媒質疑德國政府對國際半導體廠的巨額補貼，得不到同等回報。許多專家則認為半導...

碳化矽龍頭Wolfspeed看好電動車、AI提振營收 盤後大漲6%

碳化矽（SiC）龍頭廠Wolfspeed公布的上季營收低於分析師預估，不過，預期本季電動車業務營收提高兩倍，整體業務將獲...

護膚美妝品消費放緩 Sephora將在中國裁員百人

酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）旗下美妝品零售商絲芙蘭（Sephora）今天表示，隨著中國消費者縮減在護膚及彩妝產品方面...

加國鐵路關閉...影響波及美港口 進出口商「剉咧等」

加拿大鐵路因為勞資糾紛，接近全面停駛。此事波及美國港口，恐將延誤海運、增加運費成本，並給美國最繁忙港口增加壓力，這些港口...

科技大廠大型資料中心選址新趨勢：偏遠舊電廠也很合適

英國金融時報報導，因應人工智慧（AI）需求激增，大型科技公司和供應商投入建設數十億美元建設資料中心，但要找到電力充足的合...

一場華爾街的猜謎遊戲 13F報告風雲變色

進入下半年，市場13F像是一場華爾街的猜謎遊戲，投資人從中探詢投資大咖布局線索，向來是蘋果忠實擁護者的波克夏，大幅減持蘋果股票，轉而增加現金部位，這項決定讓市場跌破眼鏡，該如何解讀呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。