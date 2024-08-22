科技大廠大型資料中心選址新趨勢：偏遠舊電廠也很合適

英國金融時報報導，因應人工智慧（AI）需求激增，大型科技公司和供應商投入建設數十億美元建設資料中心，但要找到電力充足的合適地點並不容易，如今，舊電廠和工業用地也列為積極評估的選項。

房地產顧問業者戴德梁行歐洲、中東及非洲資料中心顧問組土地交易負責人Adam Cookson指出，很多資料中心可用的土地和用電方面「受到嚴重限制」，因此退而求其次，對設在基礎設施和舊電廠等較冷門且複雜的地點也感興趣。

Cookson告訴金融時報，會考慮發電廠的多為超大型資料中心（hyperscale），也就是像微軟、亞馬遜和Google這種大型雲端運算供應商。

在美國部分地區和歐洲，燃煤發電廠正逐步退役，這些廠址正具備資料中心所需的條件。工業用地通常需要極大電力，並配有輸電基礎設施，且靠近水源。

微軟便計劃在英格蘭北部里茲附近的兩個舊電廠開設資料中心；亞馬遜也計劃在美國維吉尼亞州一處舊電廠成立資料中心園區。

金融時報引述分析師指出，AI作業條件不同，正好提供一個機會，讓資料中心可以設置在遠離中心的地區，也遠離主要的運算中心。對於訓練AI模型來說，遠距傳送資料和收到回應所導致時間上的延遲並不沒有那麼重要。