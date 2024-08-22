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護膚美妝品消費放緩 Sephora將在中國裁員百人

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）旗下美妝品零售商絲芙蘭（Sephora）今天表示，隨著中國消費者縮減在護膚及彩妝產品方面的支出，絲芙蘭將在這個全球第2大經濟體進行裁員。

路透社報導，主要販售高端或「知名」品牌香水與化妝品的絲芙蘭先前在中國有約4000名員工。

中國近年來一直是全球成長最快的美妝市場之一，但國內的高失業率和房地產市場低迷打擊了消費者信心。引領化妝品產業的公司近幾週提出警告說，他們在中國的銷量將受到重大影響。

絲芙蘭發言人表示，受到裁員行動影響的員工人數不到3%，相當於不到120個工作崗位。

絲芙蘭透過聲明表示：「為因應充滿挑戰的市場環境，並保障我們未來在中國的發展，絲芙蘭中國（Sephora China）正在精簡總公司的組織編制，以確保我們具備長期永續增長的能力。」

絲芙蘭在中國100多座城市展店350家門市，也在線上販售商品。

法國奢侈品業巨擘LMVH旗下品牌之一的絲芙蘭在其他市場以成長最快企業之姿寫下新頁，但在主要透過電商平台購入化妝品的中國市場表現差強人意。

化妝品 消費者 美妝

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