Fed會議紀錄點名 美國公債市場槓桿為金融穩定風險之一

美國聯準會（Fed）7月決策會議紀錄顯示，決策官員認為有幾個值得關注的金融體系脆弱度，其中之一就是美國公債市場的槓桿程度。

會議記錄指出，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在7月30-31日決策會議討論到金融穩定時，認為美國公債的槓桿操作為風險之一，持續關注美國公債市場韌性的發展很重要。

至少從去年以來，美國公債市場的基差交易（basis trade，以期貨做空美國短期公債、做多美國長期公債）已引發憂慮。彭博資訊彙整數據顯示，美國公債的槓桿部位已升至歷史新高，其中一些是從事基差交易。

Fed官員提到銀行體系依然穩健，但也列出一些其他值得關注的金融體系風險，包括銀行體系的證券未實現損失、仰賴無擔保存款、對商用不動產的暴險、與非銀行金融中介機構的互聯程度，以及網路中斷的風險等。