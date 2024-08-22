彭博：AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富

彭博資訊報導，世界上約九成最先進的晶片都是來自台灣，形成的「矽盾」不但讓台灣在緊張的兩岸關係中多了一層防護，聊天機器人ChatGPT問世後帶動的AI浪潮與晶片需求，更讓AI相關企業的十大億萬富豪財富暴增87%，合計接近500億美元（新台幣近1.6兆元）。

5月下旬，在一間僅有兩張圓桌、台北市最難預約之一的低調私廚，台灣近半數的半導體大亨在此聚會，與輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳共進晚餐，而廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀與聯發科技董事長蔡明介都是座上賓。

這場晚宴反映出台灣最富有的科技大老們重新獲得信心，而且，這些大老們的身價也隨著AI浪潮創造出立即的晶片需求而水漲船高。

彭博資訊分析顯示，台灣的晶片設計、製造和AI伺服器領域的十大億萬美元富豪，合計財富規模達498億美元。從ChatGPT在2022年11月推出以來，這些富豪們合計財富已膨脹87%。

在兩岸關係緊張之際，這些公司的巨大成功，再加上台灣在全球先進晶片產業的主導地位，為台灣提供額外一層保護。台灣在國際供應鏈中的角色，對世界經濟至關重要，一旦中國大陸決定武力犯台，很可能會演變成牽涉美國與其盟國的更廣泛戰爭。台灣供應約九成世界上最先進的晶片，而中國大陸同樣從台灣進口半導體。

聚焦半導體與AI的時事通訊ChinaTalk研究員兼主筆奧廷格（Lily Ottinger）表示：「台灣的先進晶片製造被稱為『矽盾』。對一些人來說，投入先進技術，帶著一種愛國感。」

這些億萬富豪們對台灣更廣泛的經濟還有另一層重要性，財富效益有著深遠影響，帶動房地產和股價飆漲，創造了一個新的財富階級。他們也透過投資和捐款，在形塑台灣的政治與社會產生影響力。

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，占了台股加權指數逾三分之一權重；台積電一蓋新工廠，就會推升周邊房屋銷售與房價。不只台積電創造這種房市效應，根據房地產網站樂居，內湖科學園區今年來截至8月，住宅每平方公尺單價年比上漲12.5%。雖然這種漲價幅度對於富有的主管階層來說是可負擔的，但也把一些民眾拋在後頭。

法國外貿銀行亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示：「持續成長的AI領域將帶來財富，但同時也帶來更多不平等。」她說，風險在於科技熱潮「將推升價格，但其他領域的薪資依舊停滯」。

根據彭博資訊彙整的AI相關企業10大富豪榜，廣達創辦人兼董事長林百里已見到財富在過去20個月內爆增逾一倍至132億美元，他去年超越「鞋王」張聰淵，成為台灣首富。75歲的林百里在大約十多年前與輝達建立了合作夥伴關係。

在這份富豪榜上，還有廣達副董事長梁次震，財富在過去20個月也大增144%，資產達32億美元；鴻海創辦人郭台銘財富增加86%至102億美元；日月光創辦人張虔生、張洪本兄弟，財富分別為69億與17億美元；台積電創辦人張忠謀與前副董、現任董事曾繁城財富分別為44億與12億美元，聯發科董事長蔡明介與前副董事長卓志哲財富分別為51億與23億美元。被動元件大廠國巨董事長陳泰銘財富也增加38%，達到18億美元

彭博報導指出，除了企業外，林百里對台灣的主要貢獻是藝術。廣達林口辦公大樓一樓，展示出林百里從雕塑、到表現主義和文藝復興時期的繪畫收藏。他是張大千畫作的狂熱收藏家，而他所主持的廣藝基金會支持從戲劇到數位藝術等相關藝術努力。

林百里、梁次震和陳泰銘去年第4季在台北黃金地段買下的豪宅價值超過1.4億美元，當時正值他們企業的股價攀升至當年最高點。曾經是林百里大學室友的梁次震也擁有高檔百貨公司Bellavita，根據彭博估計，價值約2.4億美元。

陳泰銘也是一位出色的紅酒與藝術品收藏家，他去年獲得藝術媒體《藝術報》（ARTnews）評為全球200大頂尖收藏家之一。陳泰銘在2019年接受該媒體受訪時透露，他擁有七幅畢卡索、十幅葛哈・利希特（Gerhard Richter）與兩幅法蘭西斯·培根（Francis Bacon）的畫作。根據彭博估計，陳泰銘的藝術收藏品價值至少3.2億美元。陳泰銘去年開始拍賣大約2.5萬瓶紅酒，價值估計5,000萬美元。國巨拒絕對陳泰銘的個人資產置評。

台灣第二富有的科技大亨是鴻海創辦人郭台銘，他一直積極參與政治，2019年首度透露有意參選總統，但他提出追求與中國大陸和平協商、扮演美中之間重要中介角色的理念未未能激起選民的興趣。郭台銘在去年11月退出了台灣的總統選舉。