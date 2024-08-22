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彭博：AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博報導指出，AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富。圖為輝達執行長黃仁勳（左）與廣達董事長林百里（右）6月時合影。本報系資料照片
彭博報導指出，AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富。圖為輝達執行長黃仁勳（左）與廣達董事長林百里（右）6月時合影。本報系資料照片

彭博資訊報導，世界上約九成最先進的晶片都是來自台灣，形成的「矽盾」不但讓台灣在緊張的兩岸關係中多了一層防護，聊天機器人ChatGPT問世後帶動的AI浪潮與晶片需求，更讓AI相關企業的十大億萬富豪財富暴增87%，合計接近500億美元（新台幣近1.6兆元）。

5月下旬，在一間僅有兩張圓桌、台北市最難預約之一的低調私廚，台灣近半數的半導體大亨在此聚會，與輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳共進晚餐，而廣達董事長林百里台積電創辦人張忠謀與聯發科技董事長蔡明介都是座上賓。

這場晚宴反映出台灣最富有的科技大老們重新獲得信心，而且，這些大老們的身價也隨著AI浪潮創造出立即的晶片需求而水漲船高。

彭博資訊分析顯示，台灣的晶片設計、製造和AI伺服器領域的十大億萬美元富豪，合計財富規模達498億美元。從ChatGPT在2022年11月推出以來，這些富豪們合計財富已膨脹87%。

在兩岸關係緊張之際，這些公司的巨大成功，再加上台灣在全球先進晶片產業的主導地位，為台灣提供額外一層保護。台灣在國際供應鏈中的角色，對世界經濟至關重要，一旦中國大陸決定武力犯台，很可能會演變成牽涉美國與其盟國的更廣泛戰爭。台灣供應約九成世界上最先進的晶片，而中國大陸同樣從台灣進口半導體。

聚焦半導體與AI的時事通訊ChinaTalk研究員兼主筆奧廷格（Lily Ottinger）表示：「台灣的先進晶片製造被稱為『矽盾』。對一些人來說，投入先進技術，帶著一種愛國感。」

這些億萬富豪們對台灣更廣泛的經濟還有另一層重要性，財富效益有著深遠影響，帶動房地產和股價飆漲，創造了一個新的財富階級。他們也透過投資和捐款，在形塑台灣的政治與社會產生影響力。

身為全球晶圓代工龍頭的台積電，占了台股加權指數逾三分之一權重；台積電一蓋新工廠，就會推升周邊房屋銷售與房價。不只台積電創造這種房市效應，根據房地產網站樂居，內湖科學園區今年來截至8月，住宅每平方公尺單價年比上漲12.5%。雖然這種漲價幅度對於富有的主管階層來說是可負擔的，但也把一些民眾拋在後頭。

法國外貿銀行亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示：「持續成長的AI領域將帶來財富，但同時也帶來更多不平等。」她說，風險在於科技熱潮「將推升價格，但其他領域的薪資依舊停滯」。

根據彭博資訊彙整的AI相關企業10大富豪榜，廣達創辦人兼董事長林百里已見到財富在過去20個月內爆增逾一倍至132億美元，他去年超越「鞋王」張聰淵，成為台灣首富。75歲的林百里在大約十多年前與輝達建立了合作夥伴關係。

在這份富豪榜上，還有廣達副董事長梁次震，財富在過去20個月也大增144%，資產達32億美元；鴻海創辦人郭台銘財富增加86%至102億美元；日月光創辦人張虔生、張洪本兄弟，財富分別為69億與17億美元；台積電創辦人張忠謀與前副董、現任董事曾繁城財富分別為44億與12億美元，聯發科董事長蔡明介與前副董事長卓志哲財富分別為51億與23億美元。被動元件大廠國巨董事長陳泰銘財富也增加38%，達到18億美元

彭博報導指出，除了企業外，林百里對台灣的主要貢獻是藝術。廣達林口辦公大樓一樓，展示出林百里從雕塑、到表現主義和文藝復興時期的繪畫收藏。他是張大千畫作的狂熱收藏家，而他所主持的廣藝基金會支持從戲劇到數位藝術等相關藝術努力。

林百里、梁次震和陳泰銘去年第4季在台北黃金地段買下的豪宅價值超過1.4億美元，當時正值他們企業的股價攀升至當年最高點。曾經是林百里大學室友的梁次震也擁有高檔百貨公司Bellavita，根據彭博估計，價值約2.4億美元。

陳泰銘也是一位出色的紅酒與藝術品收藏家，他去年獲得藝術媒體《藝術報》（ARTnews）評為全球200大頂尖收藏家之一。陳泰銘在2019年接受該媒體受訪時透露，他擁有七幅畢卡索、十幅葛哈・利希特（Gerhard Richter）與兩幅法蘭西斯·培根（Francis Bacon）的畫作。根據彭博估計，陳泰銘的藝術收藏品價值至少3.2億美元。陳泰銘去年開始拍賣大約2.5萬瓶紅酒，價值估計5,000萬美元。國巨拒絕對陳泰銘的個人資產置評。

台灣第二富有的科技大亨是鴻海創辦人郭台銘，他一直積極參與政治，2019年首度透露有意參選總統，但他提出追求與中國大陸和平協商、扮演美中之間重要中介角色的理念未未能激起選民的興趣。郭台銘在去年11月退出了台灣的總統選舉。

根據彭博的報導，輝達不願對上述報導置評，鴻海沒有回應關於郭台銘個人財富的置評請求，廣達不願對兩位共同創辦人的個人財富置評，日月光、台積電和聯發科沒有回覆置評請求。

彭博報導指出，AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富。圖為國巨董事長陳泰銘，他獲藝術媒體《ARTnews》評為全球頂尖藝術品收藏家之一。聯合報系資料照片
彭博報導指出，AI浪潮讓「矽盾」背後的十位科技大亨坐擁500億美元財富。圖為國巨董事長陳泰銘，他獲藝術媒體《ARTnews》評為全球頂尖藝術品收藏家之一。聯合報系資料照片

AI 台積電 林百里 財富 郭台銘 陳泰銘

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