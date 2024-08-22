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日本、澳洲8月PMI強勁 提高兩國升息可能性

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本與澳洲8月商業景氣強勁擴張，增添兩國央行升息的可能性。圖為日本央行。美聯社
日本與澳洲8月商業景氣強勁擴張，增添兩國央行升息的可能性。圖為日本央行。美聯社

日本與澳洲8月商業景氣強勁擴張，增添兩國央行升息的可能性，彭博資訊策略師認為，這凸顯即將到來全球貨幣寬鬆潮仍暗藏不確定性。

日本8月自分銀行綜合採購經理人指數（PMI）初估值升至53，為2023年5月來最高，也是連續第二個月高於象徵景氣榮枯線的50。其中，本月製造業PMI升至49.5，萎縮幅度縮小，服務業PMI則升至54

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡指出，8月需求趨勢非畫，服務業新事業次指標穩健上升，服務業需求情勢仍受抑制。彭博策略師認為，最新數據可能讓日本銀行（央行）更認真考慮升息。市場將密切關注日銀總裁值田和男23日出席國會聽證會的談話。

澳洲8月Judo銀行綜合PMI初估值也升至51.4，景氣重返擴張，其中，服務業PMI攀升到52.2，製造業PMI略升至48.7。儘管市場預期澳洲央行將寬鬆政策，該央行已排除近期降息的可能性，認為通膨上行風險仍高，最新數據則引發澳洲是否可能需要進一步緊縮政策的問題。

Judo銀行首席經濟學家霍根指出，澳洲央行相對不具約束力的貨幣智測、以及當局7月開始調降所得稅等財政刺激措施，幫助說明8月景氣擴張，同時凸顯隨著經濟活動改善的通膨風險，但市場確定澳洲央行下一步是降息，依然令人費解。

PMI 澳洲

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