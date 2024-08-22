全球晶圓製造業下半年業績將加速成長 台積增幅上看29%

台積電（2330）在內的晶圓製造業者今年下半年業績可望加速成長，這是因為人工智慧（AI）半導體需求持續強勁，中國大陸推動半導體自給自足，再加上電腦和智慧手機使用晶片的價值提升，庫存也趨於正常。

彭博分析師調高全球晶圓製造產業今年銷售成長預測，從去年12月所料的10%至13%，調高至20%，主要受益於先進製程的強勁需求，尤其在人AI和新一代智慧手機領域。彭博分析師預料下半年晶圓製造銷售額成長會達到24%，高於上半年的15%。

台積電是主要的受益者，從市場共識來看下半年營收年增率可望達到29%，高於上半年的22%。聯電（2303）和中芯國際領導的成熟製程晶圓代工業者也可望復甦，下半年成長10%，扭轉上半年2%的頹勢，反映新一代AI電腦、智慧型手機和WiFi-7技術中採用更多晶片。

先進和成熟製程晶圓製造表現差異反映在矽晶圓的出貨上。信越化學指出，用於高階半導體的12吋晶圓已經開始復甦，但主要用於傳統晶片的8吋晶圓需求疲弱可能會持續一段時間。

多家半導體製造設備業者對於成熟半導體的營運狀況也抱持較為悲觀的看法。

美國晶片測試設備供應商泰瑞達（Teradyne）執行長Greg Smith說：「除了運算和記憶體之外，其他行動裝置在內的主要測試市場仍然疲軟。其他終端市場顯著回升，包括傳統汽車和工業領域，可能要到2025年左右才會出現。」

不過，大陸晶圓製造業者這六個月來積極降價，加上官方政策上推動半導體自製，如今產能接近滿載，降低繼續降價的可能性，如此也減輕了聯電和世界先進等其他成熟製程代工業者降價競爭的壓力。

世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，全球晶片市場較去年同期成長18.3%，高於第1季的17.8%和去年第四季度的11.6%。