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玩《黑神話：悟空》禁評政治、女性主義？遊戲直播主嗆可恥

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
中國大陸首款3A大作遊戲《黑神話：悟空》20日正式上線，21日在Steam平台同時上線玩家突破220萬人，超越《幻獸帕魯》登上排行榜亞軍，各平台銷量超過450萬份。路透／Sipa USA
中國大陸首款3A大作遊戲《黑神話：悟空》20日正式上線，21日在Steam平台同時上線玩家突破220萬人，超越《幻獸帕魯》登上排行榜亞軍，各平台銷量超過450萬份。路透／Sipa USA

中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線，21日在Steam平台同時上線玩家突破220萬人，超越《幻獸帕魯》登上排行榜亞軍，各平台銷量超過450萬份。然而外媒報導，該遊戲共同發行商向外國直播主發送指南，告誡玩的時候避免討論政治敏感議題，例如新冠疫情或女性主義，引發外國直播主批評。

法新社報導，遊戲發布前，外國直播主回報收到共同發行商「英雄互娛」發來的文件，警告他們在獲得遊戲通行證後避免討論「女性主義宣傳」或「政治」等話題。玩家還被告誡避免提到「新冠疫情、強制隔離」，即中國當時的封城政策，並避免評論「中國的遊戲產業政策、觀點、新聞等」。

法國知名遊戲主播雷尼爾（Benoit Reinier）證實收到這些指南，並分享他與遊戲公司代表的電郵往來。在一段YouTube影片中，雷尼爾表示不會直播這款遊戲，以回應他形容為「言論審查」的指南。

「我從事這份工作15年，從未見過這麼可恥的事，」雷尼爾在影片中表示，「這份文件非常清楚地向我們解釋，我們必須自我審查，不得談論被認為是負面主題的話題，如政治」。

英雄互娛與開發商「遊戲科學」尚未對此做出回應。

紐約時報報導，全球對這款遊戲的興趣也凸顯中國推動「軟實力」的努力。遊戲改編自中國四大名著之一的西遊記，還描繪了中國各地的重要文化地標。這款遊戲上市引發大陸民族自豪感，成為微博上的熱門話題，一家中國媒體在微博的熱搜關鍵詞中指出，這款遊戲的默認語言是中文，並說：「這感覺好爽。」

大陸網友也集結起來反駁外界批評。「女權主義者一直試圖透過抹黑與打壓中國傳統文化，來實現他們反中國的目標，但我相信他們一定失敗。」一條微博貼文寫道。加拿大評分網站Scree Rant一篇評論認為遊戲欠缺「多元與包容性」，滿分5分給了3分。微博網友回應：「遊戲有這麼多怪物，怎麼可能缺乏多元性？」

疫情 直播主

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