南非7月通膨降幅超預期 預示央行9月可能啟動連續降息
南非7月消費者物價降幅超乎預期，且降到三年來最低，顯示南非實質利率正處於18年來最高水準，都意味著南非央行9月降息的可能性升高，且接下來一連串繼續降息的機率也提高，南非蘭德兌美元22日盤中應聲貶值0.4%，報17.9077蘭德兌1美元。
南非7月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升4.6%，從6月的5.1%大幅滑落，也低於經濟學家預期的5.1%。上月核心CPI年升率也降至4.3%。南非央行的通膨目標區間為3%-6%，希望看到通膨率處於目標區間中位數4.5%附近的水準。
由於南非央行去年7月來已維持基準利率在8.25%，這也意味著南非基準利率與通膨率的差距7月為3.65個百分點，為2006年5月來最大。
市場因而更加預期，南非央行將在9月19日的決策會議降息1碼。凱投宏觀非洲經濟學家歐默喬莫羅指出，7月通膨數據讓9月降息「板上釘釘」。彭博經濟學家也認為，南非通膨率將在9月觸及央行的4.5%偏好目標，觸動同月降息1碼。
高盛經濟學家馬特尼更預測，該央行未來三次決策會議都將降息1碼，之後會每季降息1碼，讓這波寬鬆循環的終點利率降至6.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言