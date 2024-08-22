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南非7月通膨降幅超預期 預示央行9月可能啟動連續降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南非7月消費者物價降到三年來最低，央行9月降息的可能性升高。路透
南非7月消費者物價降到三年來最低，央行9月降息的可能性升高。路透

南非7月消費者物價降幅超乎預期，且降到三年來最低，顯示南非實質利率正處於18年來最高水準，都意味著南非央行9月降息的可能性升高，且接下來一連串繼續降息的機率也提高，南非蘭德兌美元22日盤中應聲貶值0.4%，報17.9077蘭德兌1美元。

南非7月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升4.6%，從6月的5.1%大幅滑落，也低於經濟學家預期的5.1%。上月核心CPI年升率也降至4.3%。南非央行的通膨目標區間為3%-6%，希望看到通膨率處於目標區間中位數4.5%附近的水準。

由於南非央行去年7月來已維持基準利率在8.25%，這也意味著南非基準利率與通膨率的差距7月為3.65個百分點，為2006年5月來最大。

市場因而更加預期，南非央行將在9月19日的決策會議降息1碼。凱投宏觀非洲經濟學家歐默喬莫羅指出，7月通膨數據讓9月降息「板上釘釘」。彭博經濟學家也認為，南非通膨率將在9月觸及央行的4.5%偏好目標，觸動同月降息1碼。

高盛經濟學家馬特尼更預測，該央行未來三次決策會議都將降息1碼，之後會每季降息1碼，讓這波寬鬆循環的終點利率降至6.5%。

南非 通膨

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