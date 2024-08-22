Fed傳聲筒：鮑爾演講將保持靈巧 甚至不排除9月降息2碼

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯撰文指出，聯準會（Fed）主席鮑爾本周在懷俄明州傑克森洞舉行Fed年會的演講上，可能會保持政策選項上的靈巧。如果8月就業數據和7月一樣令人失望，將不排除下個月降息2碼（0.5個百分點）。

提米羅斯說，整體而言，Fed接下來幾個月面臨兩種走法，一是接下來幾次會議中每次降息1碼（0.25個百分點），然後根據明年初經濟的表現，調整降息的幅度和速度。另外一條路是，如果經濟明顯放緩，可能會降息2碼，以便在明年春季之前將利率降至接近3%。（目前Fed基準利率在5.25%到5.5%之間。）

鮑爾這兩年來致力打擊通膨，甚至不惜付出經濟衰退的代價。如今，Fed可望在不拖垮經濟的情況下贏得這場爭戰，但接下來幾個月才是關鍵。

提米羅斯指出，如果鮑爾成功讓經濟軟著陸，降低通膨而不大幅增加失業率，這將是足以載入央行史冊的輝煌成就。

最近幾周，隨物價壓力減緩，鮑爾和Fed同僚已表明準備在9月即開始降息，不過，由於就業市場也開始降溫，外界不由得關注官員降息步調會有多快。

對鮑爾來說，目前是Fed對抗通膨之役的最後階段，也是攸關成敗的時刻。因此，他會如何規劃這套策略，也將是他周五演講備受關注的重點。而對Fed官員來說，實現軟著陸也是終極的救贖。三年前，他們誤判以為通膨只是一時的。

GlobalData TS Lombard經濟學家柏金斯說：「這將是他們歷史上最輝煌的時刻，他們可以說，我們不僅避免了1970年代失控的通膨狀況，還不花代價地實現完美的軟著陸。」

提米羅斯指出，鮑爾有機會追上他心目中兩位英雄的成就，既展現伏克爾的堅韌，又發揮葛林斯班的靈巧。葛林斯班1990年代末擔任Fed主席期間，在經濟繁榮但通膨不高的局面，抵擋外界希望藉升息來平抑經濟的呼聲。

聯準會21日公布上月會議紀錄顯示，「絕大多數」官員表示他們希望在9月開會時降息，有些官員甚至主張7月就該降息。至於之後降息步調多快仍不確定。其中考量的因素是，目前利率距離「中性」也就是既不會刺激也不會抑制經濟活動的水準還有多遠。

9月的會議上，Fed官員還必須更新對未來三年的利率水準預測。明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里受訪時說，他對「目前政策的緊縮程度」極不確定感到憂心。

摩根大通和富國銀行在內少數民間機構和前Fed經濟學家表示，勞動市場若出現過度疲弱的跡象，應該會讓官員一開始採取較大幅度的降息，捨棄長期以來漸進而為的立場。

不過，富國銀行首席經濟學家 Jay Bryson 指出，Fed是非常共識導向的機構，目前還沒有大幅降息的共識。他說，除非有一連串疲弱的數據來突然改變共識，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）不太可能這麼做。