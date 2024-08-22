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紐時：好市多洞悉美國人購物心理 台灣好市多為美國好市多貢獻了好處

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
紐時報導，如今全美有超過1億人在好市多購買日用品及食物。圖為阿拉斯加安克拉治市的好市多。圖／紐約時報
紐時報導，如今全美有超過1億人在好市多購買日用品及食物。圖為阿拉斯加安克拉治市的好市多。圖／紐約時報

紐約時報20日以長文剖析好市多在美大受歡迎背後的深層原因，其中一句提到了台灣，說明好市多海外展店為美國好市多帶來了好處。文中說，好市多從台灣和南韓這類東亞分店獲知了台灣人和南韓人的購物偏好，這些專業知識讓他們開始在美國好市多供應紅燒鮑魚、大紅刺參、中式臘肉等產品，提高了亞裔美國人對好市多的品牌忠誠度。

這篇文章說，住在加州米爾皮塔斯（Milpitas）的亞裔美國人Yutack Kang，在TikTok上有46萬3000名追蹤者，他經常發「好市多裡你不敢嘗試的可疑食物」之類文章。他的最新文章之一是，洛杉磯進口商Lucky Taro生產的冷凍榴槤果肉。

Yutack Kang說，當地好市多的亞洲食品選擇實屬一流。

此文指出，2019 年時，四分之一的美國消費者在好市多購物，如今已接近三分之一。好市多是全球第三大零售商，僅次於亞馬遜和沃爾瑪。表面上看來，好市多是個省錢的地方，但它同時也是一種令人嚮往的購物體驗，滿足美國人對炫耀式消費的需求。

好市多現在每年在美新增約30家分店，海外展店數量也越來越多，東亞地區生意興隆。曾在納貝斯克（Nabisco）擔任產品經理、現為自由撰稿人的舒瓦茲說（Susan Schwartz），好市多目前在中國大陸有7家分店，但未來可能有150家。日本已有33家分店，今年好市多在日、韓、澳洲及中國都將新開分店。

好市多 美國

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