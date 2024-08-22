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微軟調整業績歸屬部門 釐清AI效益 並同步更新各部門展望

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟周三調整部門業績歸屬，以便投資人更能理解該公司日益增長的Azure雲端基礎設施業務的績效。美聯社
微軟周三調整部門業績歸屬，以便投資人更能理解該公司日益增長的Azure雲端基礎設施業務的績效。美聯社

微軟周三調整旗下部門的業績歸屬，將部分搜尋和新聞廣告營收撥到Azure雲端運算部門底下，以便投資人在財報上更能看清楚該公司日益增長的雲端基礎設施業務績效。

Nuance提供的AI和語音技術服務的營收現在歸到「生產力與業務流程」部門 ，而不是以Azure為主的智慧雲端部門；生產力與業務流程部門也將獲得Windows商用產品和雲端服務，這以前是「更多個人運算」部門）的一部分。

截至目前還隸屬於更多個人運算部門的搜尋和新聞廣告類營收，會移到Azure和其他雲端服務，而Power BI資料分析工具和企業行動與安全產品群，則從Azure和其他雲端服務的年成長指標中移除。

這家科技巨擘總結上述調整時說，新的Azure數字「現在更貼近消費業務」。消費業務反映出商業客戶積極使用Azure的運算與儲存服務。

根據新定義，微軟預計第1季Azure及其他雲端服務以固定匯率計算的營收成長33%，較去年第4季低1至2個百分點。7月底，根據先前定義的Azure業務，該公司預期以固定匯率計算的營收成長28%至29%。從歷史上來看，消費帶動了Azure 和其他雲端服務的成長，而非按授權用戶人數收費的工具。

給微軟股票評等相當於買進的William Blair分析師Jason Ader說，「我們現在對Azure能看得更清楚」。

微軟與Google在內的大型科技公司正面臨投資人壓力，要求他們證明在AI基礎建設投入數十億美元能獲得回報。微軟是少數在財報裡明列AI貢獻的大公司之一。

微軟上月說，即使整體業務放緩，AI上季仍為Azure提供了更大的助益，預期Azure的成長速度將在2025會計年度的下半年加快。

該公司也因此重新說明去年度三大事業體的營收增長，並修訂7-9月本季展望。

智慧雲端的營收估計在238億至241億美元間，先前預期286億至289億美元。個人運算的營收估為122.5億至126.5億美元間，先前預期149億至153億美元。生產力與業務流程的營收則大增為277.5億至280.5億美元間，高於7月底預估的203億至206億美元。

Ader說，由於許多業務轉移到生產力與業務流程，投資人可能較難了解Office生產力軟體核心商業訂閱的健康狀況，那裡的成長放緩是 「小憂慮」。

微軟仍預期整體營收約643億美元。營收成本、營運支出、其他收支或稅率不會有任何改變。

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