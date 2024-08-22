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越南7月證券開戶數大增33萬 內資行情加持

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市高檔震盪，但未澆熄越南投資人進場意願。越南證券存託結算中心最新統計，7月證券開戶數增加33萬人，為近九個月以來最高增量，且越南政府近期公布多項證券交易文件修正草案，市場預期明(2025)年有機會被升級富時新興市場。中國信託投信表示，在經濟復甦論調不變下，持續看好資本市場升級，看好越南市場的投資人，可透過主動型的越南基金參與越南升級商機。

根據越南證券存託結算中心統計，7月越南個人證券開戶數大增33萬人，創下去年10底以來的最高增量，證券戶總數則來到831萬人，續創歷史新高水準。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2023年越南證券戶總量占總人口僅7.3%，對比台灣半數人口已擁有證券戶，意味著越南證券市場發展仍屬早期，券商行業長線成長可期。

至於資本市場升級題材，以現行規定來看，境外投資人交易股票時，須繳納全額保證金，這被市場認為是越南股市升級中急需突破的瓶頸。不過，張晨瑋認為，今年7月下旬越南國家證監會公布多項證券交易文件修正的草案，內容側重調整提前注資（Pre-funding）的規範，預計最快9月底將會出爐，意味著越南資本市場改革，終將邁入下一個關鍵的里程碑，市場普遍認為明年有望納入富時新興市場。

中國信託 越南

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