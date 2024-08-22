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馬斯克Neuralink第二位受試者狀況良好 能玩電玩、使用設計軟體

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Neuralink 21日表示第二位受試者上月植入大腦晶片裝置後，目前狀況良好。 路透
Neuralink 21日表示第二位受試者上月植入大腦晶片裝置後，目前狀況良好。 路透

馬斯克（Elon Musk）的神經科學新創公司Neuralink周三（21日）表示，第二位植入公司大腦晶片的受試者目前狀況良好，不但能玩電腦遊戲，還能使用設計軟體。Neuralink的大腦晶片技術，是在讓癱瘓的患者只用意念就能使用電腦、手機等數位裝置。

Neuralink的第二位受試者稱為Alex，他沒有發生第一位受試者Noland Arbaugh的「線程脫落」（thread retraction）問題。

Noland Arbaugh在今年1月植入手術的數周後，安裝在他腦組織晶片裝置的部分細微的電極鑲嵌螺紋線程，出現脫落的情況，導致能夠測量大腦訊號的電極數量明顯減少。Neuralink說，現在出問題的線程已經穩定下來。

路透先前曾經報導，Neuralink在進行動物實驗時，就知道「線程脫落」問題。

Neuralink周三說，為避免脫落故障問題，在為第二位受試者進行手術植入晶片時，特別減少動到大腦，同時儘量縮小植入裝置與大腦表面的空隙。

Neuralink的大腦晶片裝置正在進行人體試驗，相關技術希望能幫助脊髓損傷患者。第一位受試者植入裝置後，可以玩電腦遊戲，瀏覽網際網路，在社群平台貼文，也能移動筆記型電腦的游標。

上個月，Neuralink成功在第二位受試者Alex植入晶片裝置。Alex已經開始玩電腦遊戲，同時學習如何設計3D物件。

患者 手術

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