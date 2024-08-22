日小7營運商盤初重挫3% 因業務敏感 收購案須政府先核准

連鎖便利商店7-Eleven的日本營運商Seven & i控股公司股票今天在東京交易盤初一度重挫3.2%，此前日本媒體報導，加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard提出要收購7&I控股的案子，將必須取得日本政府的預先核准。

日媒引述日本財務省的說法報導，指出Seven & i的業務涉及了可能具敏感性的產業，如果依據日本2020年修訂的外國交易法，海外投資者若要取得國防、核能、石油與天然氣、製藥與資安產業企業的股權，必須先經過預審。

日媒指出，Seven & i控股旗下提供了保全服務，這是外國交易法涵蓋的領域。

Seven & i控股股價盤中下跌近2%至每股2,005日圓，盤初一度重挫3.2%。