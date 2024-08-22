美非農就業創2009年來最大下修 數據遲發但先給部分銀行爆爭議

美國勞工部周三較預訂時間延遲半個多小時公布， 截至3月底的一年內，就業成長力道不如先前報告的那麼強勁，初步下修81.8萬人，這是自全球金融危機以來最大下修，維持聯準會下月降息的壓力。另一方面，數據延遲發布，交易員困惑不解，但就在全球翹首以盼的同時，至少有三家銀行想方設法先拿到這個關鍵數據，引發有關獲取經濟資訊公平性的質疑。

勞工部先前初估上述期間非農就業新增290萬人，平攤到每月為24.2萬人，修正後按比率分配，每月增幅更有可能是17.4萬人。果真如此，招聘速度仍屬健康，雖較疫後激增狀況有所放緩。經濟學家基本上都預期下修，甚至有人喊可能下修達100萬人。最終數據明年初公布。

此次修正表明，勞動市場開始放緩的時間比最初早很很多。市場和經濟學家直到本月稍早才開始擔心7月就業報告的發布。這個數據敲響了警鐘。

海軍聯邦信用聯社的企業經濟學家Robert Frick撰寫報告說，「鑒於有人預測會下修100萬人，這次修正並不讓人震驚。它沒有挑戰我們仍處於擴張期的觀點，但確實表明我們應該預期每月就業成長將更疲軟，而且給聯準會帶來更多降息壓力。」

由於勞工部未按計畫在紐約時間10時公布非農就業數據的基本初步修訂，瑞穗金融集團和法國巴黎銀行表示，打了公開的電話號碼取得數字。知情人士透露，野村控股的經濟研究團隊也是如此。華爾街得知後憤怒蔓延。

勞工部的數據對於試圖判斷通膨和經濟走勢的交易員至關重要，這次延遲發布外加單獨披露是一系列失誤的最新一例。5月因疏忽而提前發布了CPI，更早的4月，勞工部一位經濟學家就主要通膨指標相關數據。詳細回答了摩根大通和貝萊德等華爾街大公司的許多問題。

苦等公開數據發布的SMBC Nikko Securities America資深美國經濟學家Troy Ludtka砲轟，「政府絕不能有選擇性地透過電話，先向一些代理商和經紀商發布會影響市場的關鍵訊息，將其他人蒙在鼓裡。這是對平衡市場理念的褻瀆，該市場建立於公平可取得的訊息之上。」