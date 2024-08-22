福特取消三排座電動SUV生產計畫 示警資產減記19億美元

福特汽車（Ford Motor）取消一款電動休旅車的生產計畫，示警將因此減計19億美元資產，這是美國車廠因應高價電動車需求較預期放緩的最新舉動。

福特周三（21日）表示，原本規劃的三排座位純電動休旅車（SUV）估計上市一年內都將難以獲利，原因是目前市況擁擠，而且主流消費者對購買高價電動車感到猶豫。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）說：「這些車款必須要能獲利，如果就消費者而言、就市場而言，它們不能獲利，我們就要做出艱難的決定」。

福特也宣布，在公司全年度資本支出中，將把對純電動車的資本支出占比從40%降至30%。

英國金融時報指出，當今的電動車市場環境已經不同，現在的消費者不像第一波的電動車買家，採納電動車的速度慢了下來，對於價位太高、公共充電基礎設施不足也感到灰心。福特、特斯拉等車廠的電動車均已降價希望刺激買氣。福特執行長法利（Jim Farley）已公開表示擔心中國大陸車廠的競爭，即便大陸低價電動車都還沒進入美國市場。

福特將把三排座位SUV改為油電混合車，因為油電混合車所需要的電池小很多，成本得以壓低，能有較佳的利潤。

Bernstein分析師Daniel Roeska認為，福特的決定是合理的，但投資人會批評它反應太慢，生產計畫從一開始就缺乏彈性。