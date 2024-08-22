快訊

想換屋！陳佩琪證實「看上億豪宅」最新發文列4點說明過程

日本羽賽／26分鐘拍下烏克蘭女將！戴資穎8強就位

民粹搞垮國家？斯洛伐克受威脅的司法獨立啟示錄

印度安德拉邦製藥工廠爆炸 已知17死40傷

中央社／ 新德里22日專電

一座位於印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的製藥工廠21日發生爆炸，已知有17人喪命，另有40人受傷，由於可能還有遺體埋在火場廢墟中，死亡人數恐將持續攀升。

「印度人報」（The Hindu）指出，安德拉邦納卡帕爾萊縣（Anakapalli）阿楚塔普拉姆經濟特區（SpecialEconomic Zone at Atchutapuram）生產化學物品和醫藥原料的Escientia先進科學公司（Escientia AdvancedSciences Private Ltd.）工廠發生爆炸，造成至少17名工人死亡。

這場爆炸的衝擊力之大，讓一些工人的肢體被炸飛，當地也遭濃煙吞沒。由於4層樓高的建築陷入火海，搜救人員擔心仍有工人的遺體尚未挖出，因此確實的死亡人數恐怕還會再往上加。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指，當地警局首長狄皮卡（M. Deepika）說：「救援行動仍在進行，死亡人數可能會再上升，另有40人受傷。」

起初有報導指爆炸的是工廠內的反應爐，但安德拉邦阿納卡帕爾萊縣（Anakapalli）行政長官克瑞希南（Vijaya Krishnan）指，爆炸發生在反應爐現場，但爆炸的並非反應爐，實際爆炸的來源有待確認。

警方目前推測，這可能是起因為電力問題引發的火災。

印度新聞信託社（PTI）提到：「工廠有381名員工，分兩個班工作。爆炸發生在午餐時段，因此現場的工作人員較少。」

「今日印度報」（India Today）報導，搜救人員表示，困在火場當中的13人已獲救。

印度 工人 爆炸

延伸閱讀

印度南部製藥工廠爆炸 至少7死30傷

華語教學端新招 客家擂茶令印度學生驚艷

大馬放眼金磚國家 實現經濟外交多元化

印度性別暴力蔓延 女醫師人人自危

相關新聞

美非農就業創2009年來最大下修 數據遲發但先給部分銀行爆爭議

美國勞工部周三較預訂時間延遲半個多小時公布， 截至3月底的一年內，就業成長力道不如先前報告的那麼強勁，初步下修81.8萬...

福特取消三排座電動SUV生產計畫 示警資產減記19億美元

福特汽車（Ford Motor）取消一款電動休旅車的生產計畫，示警將因此減計19億美元資產，這是美國車廠因應高價電動車需...

印度安德拉邦製藥工廠爆炸 已知17死40傷

一座位於印度安德拉邦（Andhra Pradesh）的製藥工廠21日發生爆炸，已知有17人喪命，另有40人受傷，由於可能...

油價跌至六個月低點 演算法加劇賣壓 金價徘徊歷史高點

國際油價周三（21日）下跌超過1%，下探至六個多月來最低，此前美國政府大幅下修投資人密切關注的一組就業統計數據，演算法引...

景順：市場注意力轉向鮑爾本周末談話

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，聯邦公開市場委員會將公布7月會議紀錄，市場目光不會在此停留...

Fed絕大多數官員強烈傾向9月降息 會議紀錄透露端倪

聯準會（Fed）21日公布的上月會議紀錄顯示，「絕大多數」官員表示他們希望在9月的會議降息，有些官員甚至建議7月的會議就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。