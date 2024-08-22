油價跌至六個月低點 演算法加劇賣壓 金價徘徊歷史高點

國際油價周三（21日）下跌超過1%，下探至六個多月來最低，此前美國政府大幅下修投資人密切關注的一組就業統計數據，演算法引發的拋售也影響油價；黃金價格在歷史高點附近波動，策略師表示下一波漲勢可能需要聯準會真正啟動降息周期。

油價跌逾1%

布蘭特原油10月期貨收跌1.15美元，跌幅1.49%，報每桶76.05美元；西德州原油10月期貨收低1.24美元，跌幅1.69%，報每桶71.93美元，為1月以來最低。

有能源市場的分析師表示，美國西德州原油價格跌破每桶72美元，促使追蹤趨勢的演算法交易開始平倉。

稍早，在報告顯示美國上周原油庫存減少465萬桶，觸及1月以來低點後，油價升至盤中高點。雖然庫存下降代表現貨市場趨緊，但該數據並沒有減輕對美國和中國大陸需求疲軟的擔憂。

美國勞工部周三表示，在截至3月的過去一年，美國雇主的新增就業數遠遠少於最初報告的數量。勞工部將對2023年4月至2024年3月期間的總就業數估計值調降81.8萬個。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「市場現在正從對經濟走強的定價轉向對潛在硬著陸的定價，這也是油價不願走高的原因。」

修正後的就業數據抵銷美國石油庫存下降以及聯準會最新會議紀錄顯示9月可能降息帶來的支撐。

金價徘徊在紀錄高點附近

現貨金價周三徘徊在紀錄高點附近，聯準會上次會議紀錄顯示決策官員們強烈傾向於在9月政策會議上降息。

現貨金價21日收盤下跌0.06%至每英兩2,516.56美元，周二曾創下2,531.60美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,547.50美元。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「在會議紀錄顯示『絕大多數』委員會決策官員準備在9月降息之後，現貨金接近紀錄高位。」「我持審慎樂觀的態度，因為所有對市場利多的消息都已經傳出。金價可能會上漲，但如果沒有意外事件的推動，不太可能激進加速上漲。」

市場的焦點現在將轉向聯準會主席鮑爾周五在傑克森洞央行年會上的主題演講。

現貨白銀上漲0.6%，至每英兩29.61美元。白金上漲2.6%，至970.75美元；鈀金上漲2.7%，至951.00美元，為一個多月以來的最高。

福特汽車表示將取消推出三排電動休旅車車款的計畫，並延後推出其最暢銷F-150皮卡的新電動版車型後，汽車催化劑金屬得到提振。