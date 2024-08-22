Fed絕大多數官員強烈傾向9月降息 會議紀錄透露端倪

聯準會（Fed）21日公布的上月會議紀錄顯示，「絕大多數」官員表示他們希望在9月的會議降息，有些官員甚至建議7月的會議就要降息。

根據會議紀錄，在19位Fed官員中，「幾位」官員認為在7月30日至31日的會議有「合理理由」降息1碼，或是他們原本可支持降息的決定。他們的立場是基於經濟數據已顯示出的通膨率下滑與失業率上升。

「絕大多數」官員同意，如果通膨數據繼續符合預期，在9月登場的「下一次會議上，進行寬鬆政策可能是適當的」。

自從Fed的7月會議以來，有更多證據顯示通膨降溫且就業市場走軟。最近期令人擔心的情勢是，美國勞工部周三修正後的數據顯示，在截至3月的過去12個月內，非農新增就業數比先前估計少了81.8萬。這可能增添Fed對就業市場的擔憂。

Fed目前將聯邦資金利率設定在5.25%至5.5%，市場認為這會拖累經濟成長，但決策官員認為這樣的利率水準才能將通膨率從2022年時攀抵的40年高點回落。

不過最新會議紀錄凸顯出，決策官員們正逐步意識到，在利率處於20年高點之際，實現通膨穩定和充分就業目標面臨的風險大致相當。Fed主席鮑爾在7月31日的記者會上表示，委員會希望等到對通膨向2%目標邁進有更大信心後再下調利率。

會議紀錄顯示，「大多數與會者指出就業目標面臨的風險增加，而且許多與會者指出通膨目標面臨的風險降低。一些與會者指出，就業市場環境進一步逐漸變得鬆弛，可能會演變成更嚴重的惡化」。

這番討論凸顯出，決策委員會已開始轉向就業市場方面的風險管理。

會議紀錄還指出，「許多」Fed官員認為利率立場是限制性的，「幾位」官員認為，在通膨壓力持續降溫的情況下，利率不變意味著貨幣政策將增加對經濟活動的拖累。

哈里斯金融集團執行合夥人考克斯表示：「Fed會議紀錄消除了對9月降息的所有疑慮」，「Fed的溝通策略是讓其會議成為不那麼影響市場的事件，他們正在嚴格按照劇本行事」。

聯準會下次會議定於9月17日至18日舉行。華爾街日報分析指出，基於7月的就業和通膨數據，官員們更有可能討論降息的幅度，而非是否降息。根據芝商所FedWatch的數據，市場參與者認為降息1碼的可能性為三分之二，降息1碼的可能性為三分之一。

美國失業率在去年初觸及3.4%的低水準，但上月已攀升至4.3%，失業率躍升的速度增加了降息討論的急迫性，而且促使一些分析師認為，9月應考慮一口氣降息2碼，以確保美國經濟軟著陸。

摩根大通資產管理公司投資組合經理米絲拉（Priya Misra）表示：「如果風險在於勞動力市場的惡化，我會認為應該更快行動—進行兩次50基點（2碼）的降息，直到回到中性區間，接著你的降息步調就可以更加細微。」

會議紀錄指出，決策官員們認為就業市場已基本恢復到新冠疫情開始前的狀況，並形容就業市場「強勁但不過熱」。