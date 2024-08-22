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歐元和英鎊升至一年高點 日圓見144字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元周三走升 0.6%，至 1.3101 美元，是2023 年 7 月以來最高價位。路透
英鎊兌美元周三走升 0.6%，至 1.3101 美元，是2023 年 7 月以來最高價位。路透

Fed會議紀錄顯示有與會者認為7月已具備降息條件後，美元周三連四日走貶。英鎊和歐元升至2023年7月以來最高價位，日圓兌美元看見144字頭。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至101.039，歐元兌美元升值0.3%，報1.116美元，為2023年7月以來最高。英鎊兌美元走升 0.6%，至 1.3101 美元，也是2023 年 7 月以來最高。

如今焦點轉向Fed主席鮑爾和其他官員本周五在傑克森洞的演講。

Jefferies Financial Group Inc.外匯業務全球主管Brad Bechtel表示，「他會像往常一樣站在中間。將保留降息50個基點的可能性，但不會預先做出任何承諾。」

美元兌日圓 貶值0.3%，至 144.74 日圓 ，為 8 月 7 日以來最低。日本央行總裁植田和男周五將出席國會聽證會時將討論央行上月的升息決定。

周三公布的路透調查顯示，超過半數受訪經濟學家認為日本央行將在年底前再次升息。

Fed 日本央行 植田和男

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