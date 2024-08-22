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台積電ADR小跌0.4% 較台北交易溢價14.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三跌0.4%，收在171.44美元，較台北交易溢價14.4%。

美國股市周三全面收高，晶片股領軍下，那斯達克綜合指數上漲，就業數據遭到大幅下修，加上Fed最近會議紀錄釋出風向，讓9月降息幾成定局。

道瓊工業指數上漲55.52點，漲幅0.1%，報40,890.49點；標普500指數上漲23.73點，漲幅0.4%，報5,620.85點；那斯達克綜合指數上漲102.05點，漲幅0.57%，報17,918.99點。

費城半導體指數上漲1.4%，輝達（NVIDIA）上漲1%；台積電ADR是唯二下跌的成分股。

台灣加權股價指數昨天下跌191.21點收在22,234.89點。台積電（2330）下跌1.5%，收在958元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.42 +1.01 152.50 5.19

中華電 CHT 123.22 +0.36 123.50 -0.22

台積電 TSM 1,095.71 -0.35 958.00 14.37

聯電 UMC 56.82 +1.37 56.00 1.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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