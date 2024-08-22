美股全收高 Fed會議紀錄和就業下修讓9月降息幾成定局

美國股市周三全面收高，晶片股領軍下，那斯達克綜合指數上漲，就業數據遭到大幅下修，加上Fed最近會議紀錄釋出風向，讓9月降息幾成定局。

道瓊工業指數上漲55.52點，漲幅0.1%，報40,890.49點；標普500指數上漲23.73點，漲幅0.4%，報5,620.85點；那斯達克綜合指數上漲102.05點，漲幅0.57%，報17,918.99點。

費城半導體指數上漲1.4%，輝達（NVIDIA）上漲1%；台積電ADR下跌0.4%，是唯二下跌的成分股。

美國10年期公債殖利率觸及52周最低3.778%。

美國勞工部公布對截至2024年3月的12個月就業數據的初步基準修正，將最初報告的290萬個新增就業下修81.8萬個。這是自全球金融危機以來最大幅度的下調，暗示勞動市場的明顯軟化可能比之前認為的更為嚴重。

Fed公布7月貨幣政策會議的紀錄，會中暗示，Fed決策者強烈傾向於9月開會時降息。

Toro的Bret Kenwell表示，鑒於「絕大多數」Fed成員認為9月降息是適宜之舉，Fed下個月降息更加篤定。他說：「問題已不在Fed9月是否會降息，而是降息幅度是多少。」「市場目前的押注顯示相較於降息50基點，降息25基點的可能性更大…前提是8月就業報告沒有顯著低於預期。」

Wealthspire Advisors高級副總裁Oliver Pursche指出，就業修正幅度很大，Fed主席鮑爾在傑克森洞年會勢得談論勞動市場的形勢。

在會議紀要和就業報告修正數據公布後，芝商所(CME Group)的FedWatch工具顯示，交易者周三預計Fed下次會議上降息0.5個百分點的可能性約為39%，高於周二的29%。他們認為降息至少0.25個百分點的可能性幾乎是肯定的。

標普500指數11大類股中有九類股漲，其中非必需消費類股漲幅最大。

零售商Target股價大漲10.3%，該公司上修2024年的獲利預測，並公布同店銷售額一年多來首度成長。梅西百貨下修全年業績預測，股價大跌12.9%。

在美國上市的中國電子商務公司京東股價下跌4.2%，最大股東沃爾瑪出脫全部持股。

福特汽車宣布將調整其電動車計畫，股價上漲1.6%。