聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓SK電信打造「輝達GPU農場」
SK電信21日宣布與美國繪圖處理器（GPU）雲端業者Lambda合作，今年底前在關係企業「SK寬頻」的首爾資料中心，將使用Lambda持有的輝達（Nvidia）H100晶片，以強化南韓的AI基礎設施。
綜合韓國時報與BusinessKorea的報導，SK電信展開策略結盟，以便今年在首爾打造出全數使用輝達GPU的「GPU農場」，這是該公司擴大人工智慧（AI）資料中心業務的一環。SK電信打算在未來三年內，將使用的輝達GPU數量增至上千個，並表示擬迅速引進輝達的H100晶片。
Lambda使用輝達的最新GPU，提供AI雲端服務，將透過首爾的新AI中心，打造該公司在亞太區的首個資料中心基地，並運作AI雲端服務。
與此同時，SK寬頻將在設備管理服務的最佳化，發揮重要作用，以確保GPU伺服器的穩定運作。GPU對AI和機器學習極為重要，合作案可望大幅提高該國的GPU供給。
有了Lambda的資源，SK電信將在12月啟動訂閱制的AI雲端服務，允許企業在使用AI服務時，可透過雲端租用GPU，無須直接購買。此種模式對南韓新創企業和中小型企業格外有幫助，這些業者不用耗費巨資購買昂貴的輝達GPU，就能使用高效能的AI伺服器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言