OpenAI結盟時尚媒體巨擘

人工智慧（AI）巨擘OpenAI在20日宣布，與Vogue與GQ等媒體的母公司康泰納仕（Condé Nast）簽署多年合作協議，將在OpenAI旗下的ChatGPT與SearchGPT原型等產品內，顯示其媒體內容，成為OpenAI最新一家結盟的媒體巨擘。

OpenAI和康泰納仕的合作協議將讓ChatGPT和SearchGPT等服務，能夠顯示Vogue、紐約客（The New Yorker）、Condé Nast Traveler、GQ、建築文摘（Architectural Digest）、浮華世界（Vanity Fair）、Wired及好胃口（Bon Appétit）等媒體的內容。

這項合作的財務條件並未揭露，但紐時引述康泰納仕執行長林區（Roger Lynch）的電郵指出，這項協議將幫助彌補近年遭科技業者蠶食的營收，「生成式AI正迅速改變讀者發現資訊的方式，我們要在讀者擁抱新科技之處觸及讀者，同時確保標明適當出處、並為使用我們的智慧財產權獲得適當補償，這點很重要」。

OpenAI已和美聯社（AP）、時代雜誌、金融時報（FT）、Business Insider與Politico母公司德國Axel Springer、大西洋月刊（The Atlantic）、Vox媒體公司、時人（People）母公司Dotdash Meredith、法國世界報（Le Monde）、西班牙Prisa媒體公司簽署類似協議，從而得以取用這些媒體集團擁有的龐大文字資料庫，以訓練大型語言模型、及尋找即時資訊。

近來一些媒體業者已與AI業者合作，達成內容協議。而其他媒體業者則積極保護自家事業，例如OpenAI競爭對手Anthropic近期遭遇集體訴訟，三名作者19日在加州聯邦法院指控該公司使用盜版書籍訓練其AI模型，「透過盜用數十萬本受版權保護的書籍，建立了一個價值數十億美元的企業」。紐約時報先前也控告OpenAI與微軟侵害著作權，尋求賠償、回復原狀及成本，並要求摧毀所有以其內容訓練的大型語言模型。

另外，OpenAI 20日開放「微調」功能，允許使用付費方案的開發人員對該公司最強大的模型GPT-4o進行客製化處理。