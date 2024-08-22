字母旗下公司 Waymo無人計程車載客增

字母公司旗下自駕車技術公司Waymo執行長瑪瓦卡娜說，該公司每周在美國的付費無人計程車服務已突破10萬趟次，比5月時的5萬趟激增一倍多。

Waymo發言人表示，在舊金山、鳳凰城、奧斯汀等提供商業服務的城市中，屬舊金山的服務次數最多。

字母上月宣布，對Waymo加碼投資50億美元。Waymo也在19日宣布第六代新款自駕系統的相關細節，包括可在各類天候下提供服務，所需的昂貴攝像頭、感測器數量也縮減。

Waymo目前的車隊數量約700台，營運美國唯一的無人計程車商業服務Waymo One。該公司已與叫車巨頭Uber在鳳凰城合作，把自駕服務提供給Uber既有客戶。Waymo 6月說，在鳳凰城新增90平方英里的服務範圍，成為美國最大的自駕叫車服務區域。

Waymo本月說，正把舊金山的服務擴大到加州三處城鎮，分別是戴利城、布羅德穆爾、科爾馬，同時也讓旗下的無人計程車在舊金山都會區的高速公路上運行。