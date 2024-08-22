目標百貨降價牌 打趴梅西

目標百貨（Target）21日表示，由於產品降價吸引大批消費者，上季同店銷售超越市場預測，並調高全年獲利預測。另一家零售商梅西百貨（Macy's）則似乎被目標百貨擴大折扣影響，不僅上季營收未達市場預期，也調降對今年的營收預測。

路透報導，目標百貨表示，在截至8月3日止的會計年度第2季內，同店銷售年增2%，高於分析師平均預期的增長1.15%，經調整後每股盈餘為2.57美元，高於預期的2.18美元。

由於強勁銷售、節省開銷和減少庫存，幫助上半年度表現優於預期，目標百貨如今預期今年度獲利將介在每股9至9.7美元，高於先前預估的8.6至9.6美元，同店銷售則維持預期增長2%。

消息激勵目標百貨的股價在21日美股早盤大漲15%。

在消費者面臨過去兩年的生鮮價格和利率飆漲之際，目標百貨已擴大提供更多吸引消費者的每日必需品、自有品牌和家庭用品。

該公司不但今年夏季調降超過5,000項熱門商品價格，包括麵包、汽水、廚房紙巾和寵物食品，2月也推出新的日用品自有品牌「Dealworthy」，其中400項商品價格大多不到10美元，並也為旗下品牌「Good & Gather」和「Favorite Day」增加125項新食品產品。

目標百貨執行長康乃爾表示，消費者對這些「新玩意」和降價有所反應。該公司表示，上季整體客流量從前一季的下滑1.9%，轉為增長3%，這帶動了整體同店銷售增長2%，雖然每單平均消費和購入商品數量略有下滑。

康乃爾說：「在面對高通膨和其他管理家庭預算上面對的挑戰之際，我們看到消費者展現出驚人韌性。」

目標百貨的這份財報，以及上周對手沃爾瑪的調高營收和獲利預測，顯示出美國消費者的強勁實力，或許能讓美國聯準會（Fed）在9月計劃降息前多加思考。

美國7月零售銷售也比預期強勁增長，緩解了就業市場疲軟徵兆引起的對美國經濟邁向衰退的擔心。

不過，走較高檔路線的梅西百貨同日表示，截至8月3日止的上季營收下滑3.8%至49億美元，不及分析師平均預期的51億美元，主因是「充滿挑戰的消費者環境」；上季每股盈餘則為53美分，遠超出市場預期，因為持續削減成本。

由於上季表現不如預期，梅西調降今年度全年營收預測約2%至224億美元，獲利預期則維持不變。