歷史經驗 美股選前波動劇烈

分析師警告，美國總統大選在即，歷史經驗顯示，美股將進入波動最劇烈時期。瑞銀策略師也認為，儘管8月5日全球股災當天市場可能「過度反應」，但未來波動難止。

根據CFRA Research資料，標普500指數在9月平均下跌0.8%，使得9月成為1944年以來選舉年裡美股表現最差月份。該公司首席投資策略師斯托瓦爾說：「第二次世界大戰以來，（選舉年）的2月、8月和9月平均都下跌，又以9月表現最差，下跌頻率高過上漲。」

大選年的10月雖然平均上漲1%，卻是波動最大的月份，報酬率的標準差也是1944年來最大。當股價頻繁震盪時，標準差就很大，顯示市場波動性高。斯托瓦爾說，「10月的波動性比其他11個月的均值高出約35%」。

投資管理公司T. Rowe Price指出，自1927年以來，若執政黨未能守住白宮，那年標普500指數在選前和隨後幾個月會有更大波動，也許是反映可能的政策變化造成的不確定性。也有分析師認為，川普概念股可能將成為投票日前的波動來源。例如醫療保健業的投資人明顯偏好川普，希望他上台後修法，有利於醫療保險等。