歷史經驗 美股選前波動劇烈

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電
美國總統大選在即，歷史經驗顯示，美股將進入波動最劇烈時期。 路透
美國總統大選在即，歷史經驗顯示，美股將進入波動最劇烈時期。 路透

分析師警告，美國總統大選在即，歷史經驗顯示，美股將進入波動最劇烈時期。瑞銀策略師也認為，儘管8月5日全球股災當天市場可能「過度反應」，但未來波動難止。

根據CFRA Research資料，標普500指數在9月平均下跌0.8%，使得9月成為1944年以來選舉年裡美股表現最差月份。該公司首席投資策略師斯托瓦爾說：「第二次世界大戰以來，（選舉年）的2月、8月和9月平均都下跌，又以9月表現最差，下跌頻率高過上漲。」

大選年的10月雖然平均上漲1%，卻是波動最大的月份，報酬率的標準差也是1944年來最大。當股價頻繁震盪時，標準差就很大，顯示市場波動性高。斯托瓦爾說，「10月的波動性比其他11個月的均值高出約35%」。

投資管理公司T. Rowe Price指出，自1927年以來，若執政黨未能守住白宮，那年標普500指數在選前和隨後幾個月會有更大波動，也許是反映可能的政策變化造成的不確定性。也有分析師認為，川普概念股可能將成為投票日前的波動來源。例如醫療保健業的投資人明顯偏好川普，希望他上台後修法，有利於醫療保險等。

川普 指數

延伸閱讀

美電力等防禦類股大漲預告衰退將近？ 專家指一理由免驚

賀錦麗吸金力驚人 接棒參選4週募款金額近160億

民眾黨的錢要給黨員賺！前幕僚們揭柯文哲拚黨營事業內幕…還原反常人事布局

一中政策回美民主黨綱 洪孟楷：某種程度代表賀錦麗方向

相關新聞

美貨幣市場基金熱錢湧入 趕在Fed降息前進場

英國金融時報引述EPFR數據報導，美國貨幣市場基金8月1日至15日淨流入882億美元，是自去年11月來上半月最高數字，可...

歷史經驗 美股選前波動劇烈

分析師警告，美國總統大選在即，歷史經驗顯示，美股將進入波動最劇烈時期。瑞銀策略師也認為，儘管8月5日全球股災當天市場可能...

日本7月出口成長一成

日本7月出口較去年同期成長10.3%，其中半導體等電子零組件出口激增25.2%；南韓8月1日至20日出口則成長18.5%...

目標百貨降價牌 打趴梅西

目標百貨（Target）21日表示，由於產品降價吸引大批消費者，上季同店銷售超越市場預測，並調高全年獲利預測。另一家零售...

OpenAI結盟時尚媒體巨擘

人工智慧（AI）巨擘OpenAI在20日宣布，與Vogue與GQ等媒體的母公司康泰納仕（Condé Nast）簽署多年合...

字母旗下公司 Waymo無人計程車載客增

字母公司旗下自駕車技術公司Waymo執行長瑪瓦卡娜說，該公司每周在美國的付費無人計程車服務已突破10萬趟次，比5月時的5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。