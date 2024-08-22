日本7月出口成長一成

經濟日報／ 編譯劉忠勇黃淑玲／綜合外電

日本7月出口較去年同期成長10.3%，其中半導體等電子零組件出口激增25.2%；南韓8月1日至20日出口則成長18.5%，半導體出口暴增42.5%，顯示晶片需求暢旺，成為亞洲科技出口國的好兆頭。

日本財務省周三報告指出，7月出口較去年同期增加10.3%至9.6兆日圓（660億美元），較前一個月的5.4%加速成長，大致符合經濟學家原估的11.5%。進口則增加16.6%至10.2兆日圓，增幅高於分析師所估的14.6%。由於進口增幅較大，貿易轉為逆差6,218億日圓（43億美元）。

外銷復甦可能舒緩日本央行不少壓力。日銀正密切關注經濟和金融市場，因為本月再度升息和總裁植田和男發出的鷹派談話後，一度引發全球市場動盪。

另據南韓海關21日公布的資料，8月前20天的出口額年增18.5%，進口年增10.1%。其中半導體的出口年增率高達42.5%。這段期間半導體出口占南韓總出口的20.3%。

南韓是全球兩大記憶晶片生產商所在，與台灣一樣，藉由向美國等已開發國家輸出先進半導體，乘上全球人工智慧（AI）發展而來的需求熱潮，從中獲益。

由科技產品引領出口成長，讓南韓政府樂觀今年的經濟成長將會比去年更快。南韓央行可望對當前的貨幣緊縮政策具信心，持續對抗通膨。

半導體 南韓 日本央行

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