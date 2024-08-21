3論點指向美元快反彈了！瑞銀：這2大咖周五談話很關鍵

近日來美元走疲，瑞銀集團（UBS）策略師認為，美元走勢轉弱應屬暫時現象，欲知後市展望如何，務必緊盯本周五美、日兩大央行首長發表的談話。

過去八個交易日來，歐元兌美元匯價就有七天挺升。與此同時，美國發布的一連串經濟數據都不差，已驅散「硬著陸」疑慮；反觀歐洲的指標則顯示，歐陸經濟表現乏善可陳，周四出爐的採購經理人指數（PMI）仍可能顯示指數低於象徵榮枯分界的50，意指景氣依然萎縮。

瑞銀策略師團隊指出，近來歐元勁升，主要是美國因素使然。瑞銀集團和德意志銀行、摩根大通一樣，在外匯市場舉足輕重。

由外匯策略師Vassili Serebriakov領導的瑞銀團隊在報告中寫道：「尤其是歐元兌美元，升勢開始超越基本面。我們認為，近期的公允價值仍較接近1.0950。」他形容，歐元匯價已升到高空「空氣稀薄」地帶。

歐元21日盤中最新報價為1.1114美元。

瑞銀舉出下列三個論點，認為美元可望反彈。

第一個論點是，市場價格已反映對美國聯準會（Fed）啟動降息的預期，所以Fed主席鮑爾本周五在傑克森洞央行年會上的演說，即使果如預期偏「鴿」，也難帶來驚喜。

瑞銀策略師說：「我們預期，鮑爾主席將確認9月降息，但除此之外，前瞻指引可能仍相當籠統，讓市場繼續猜測Fed的（貨幣政策）反應函數。據我們猜測，鴿味會比一些投資人認知的淡薄些，而且，比方說，最近的就業數據就大致符合Fed目前的預測，即成長減弱但不到衰退地步。」

這群分析師認為，基於市場價格早已把Fed啟動寬鬆納入考量，下一份非農就業報告發布時，可能觸動美元以及美債殖利率反彈。

另一支持美元將反彈的論點是：歐元區經濟成長比預期強的能力令人懷疑，而中國大陸能不能穩定房市也是個問號。

此外，周五另一場央行演說也十分重要：日本銀行總裁植田和男赴國會報告。如果植田和男發言不被視為特別「鷹」，對照鮑爾在傑克森洞央行年會的發言沒那麼「鴿」，那麼這「顯示美元兌日圓可能朝150回彈」，「依我們之見，那個價位對放空者來說，是更好的切入點」。

綜合以上，瑞銀團隊認為，美元走勢轉弱也許為時短暫，「此時，我們不認為美元疲軟的要素已全部到位，儘管我們不能排除這種情境發生的可能性」。