美股道瓊早盤漲100點...市場緊盯Fed會議紀錄 目標百貨跳漲15%
美股三大指數21日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲100點，但漲幅隨後收斂，投資人靜待聯準會（Fed）前次會議紀錄，以尋找對降息展望的蛛絲馬跡。
道瓊工業指數早盤漲0.25%、標普500指數漲0.18%、那斯達克指數漲0.1%、費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR跌0.6%、輝達跌0.2%。
除了Fed 7月的會議紀錄，市場也引頸期盼Fed主席鮑爾23日在傑克森洞全球央行年會的談話，他可能對Fed 9月會議決策提供更多線索。
法國外貿銀行資產組合首席策略師亞納席維茲說：「對我們來說，關鍵在於鮑爾的語調，我們預期會傾向鴿派。簡言之，通膨趨勢持續朝2%目標回落的速度似乎比預期快，加上勞動市場放緩的跡象，形成不必維持鷹派語調的預期。」
個股消息方面，目標百貨年度第2季的獲利超越市場預期，激勵股價跳漲15%。相較下，梅西百貨下調全年銷售展望，拖累股價挫跌逾10%。
福特汽車21日表示，該公司將暫緩田納西州下一代全電動皮卡的新工廠生產，並取消三排電動SUV的生產計畫。福特21日早盤股價漲逾2%。
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